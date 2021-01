Karla Tarazona acusa a Leonard de decir que es vulnerable para no cumplir con sus hijos

¿Sigue el enfrentamiento? Karla Tarazona no se guarda nada cuando se trata del bienestar de sus hijos. En esta ocasión, la locutora de radio arremetió una vez más contra el padre de sus hijos, Leonard León, al decir que el cantante está buscando pretextos para no pasar la pensión de sus hijos.

Tarazona indicó que ahora el cumbiambero dice estar dentro de las personas vulnerables por haber tenido coronavirus y que por eso nadie lo quiere contratar para realizar shows ni por zoom y que, por ello, no puede cumplir con las responsabilidades con sus hijos.

Karla Tarazona dice que Leonard no asume sus responsabilidades

La expresentadora de televisión se pronunció sobre la audiencia virtual con Leonard León con motivo de la reducción de la pensión de alimentos que solicitó el cantante-

“Él ha dicho ante la jueza Guisela Calderón que su carga familiar aumentó porque ahora mantiene a su mamá y no tiene ingresos porque ya no canta, y por eso deben reducir la pensión, que no paga y ni visita a sus hijos. Karla se está haciendo cargo de todo hace 10 meses y la deuda por alimentos es de 30 mil soles”, reveló Daniel Leiva, abogada de la conductora de radio.