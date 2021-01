Karla Tarazona reveló cuál es su táctica para no reaccionar ante sus detractores

La animadora y conductora radial Karla Tarazona respondió algunas preguntas dde sus seguidores. Aquí, la joven respondió cómo hace para no reaccionar ante las personas que la criticas, sobre todo, después que encontró el amor.

Ante ello, la exconductora de TV contó cuál es la táctica que utiliza para no dar importancia a sus detractores.

"La felicidad es un privilegio que no muchas personas gozan, es por eso que esta viene acompañada de la envidia, ser feliz y dejar ser feliz al resto es una fórmula tan simple que no todos pueden entender", escribió Karla Tarazona, quien no dudó en mostrarse feliz con su empresario.

Asimismo, respondió cómo se sintió luego que algunas mujeres la ofendieran por ser parte de la farándula.

“No se tiene porque discriminar. Si alguien cree que está limitado por su género, raza u origen se volverá más limitado”, indicó Tarazona en su cuenta de Instagram.

Karla Tarazona defiende su boda con Rafael

Karla Tarazona en medio de la nueva etapa que está viviendo con Rafael Fernández, rompió su silencio luego de haber sido blanco de críticas por su boda y escuchar inesperados comentarios de las exparejas de su esposo.

¿Qué dijo Karla Tarazona tras las críticas?

La locutora de radio decidió no hacer caso a los mensaje negativos sobre su romance, pero sí dejar un contundente mensaje:

“A nadie le interesa si me caso en un día, en un año o en 50 días. Cada quien decide cuándo y cómo casarse. Lo que digan o dejen de decir me da igual”, indicó Karla sobre su matrimonio.

“Me podrán decir loca, farandulera, pero jamás me van a decir que estafo a bancos o que busco hombres para vivirlos. Su envidia es nuestro progreso. Hablan porque tienen boca, otra cosa buena no les veo, son las ex y hasta eso nomás llegaron”, agregó la exconductora de Latina.