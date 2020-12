Karla Tarazona defiende su boda con Rafael: “Su envidia es nuestro progreso”

Karla Tarazona en medio de la nueva etapa que está viviendo con Rafael Fernández, rompió su silencio luego de haber sido blanco de críticas por su boda y escuchar inesperados comentarios de las exparejas de su esposo.

¿Qué dijo Karla Tarazona tras las críticas?

La locutora de radio decidió no hacer caso a los mensaje negativos sobre su romance, pero sí dejar un contundente mensaje:

“A nadie le interesa si me caso en un día, en un año o en 50 días. Cada quien decide cuándo y cómo casarse. Lo que digan o dejen de decir me da igual”, indicó Karla sobre su matrimonio.

“Me podrán decir loca, farandulera, pero jamás me van a decir que estafo a bancos o que busco hombres para vivirlos. Su envidia es nuestro progreso. Hablan porque tienen boca, otra cosa buena no les veo, son las ex y hasta eso nomás llegaron”, agregó la exconductora de Latina.

Esposo de Karla Tarazona toma acciones legales en contra de sus exparejas

El empresario no se quedó de brazos cruzados tras las declaraciones de sus exparejas. Por ello, confesó que ha tomado acciones legales en contra de Paola Félix y Luciana Onetti.

“Como su nombre lo dice, son ex y no tendría nada que opinar porque son personas que pertenecen a mi pasado y no debería hablar de ellas por respeto a mi familia. Las acciones legales ya están realizadas, las hicieron mis abogados hace un buen tiempo, pero lamentablemente ese tipo de casos (juicios) demoran de dos meses a un año”, declaró a ‘Trome’.

Rafael Fernández niega relación con asistente

Félix y Onetti hicieron comentarios acerca de una supuesta relación entre el empresario y su asistente, por lo que Fernández salió a aclarar la situación:

“Ni siquiera saben lo que dicen. Andrea es mi asistente hace muchos años, una amiga, mujer, madre de familia y dama, a diferencia de otras personas a quienes les queda grande esa palabra”, dijo.