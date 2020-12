Karla Tarazona junto a sus hijos muestra la hermosa decoración de su boda | VIDEO

Karla Tarazona y Rafael Fernández contentos por el siguiente paso que dieron en su romance, abrieron las puertas de la celebración de su boda al programa de Magaly Medina.

Por ello, se pudo observar la hermosa decoración en la casa de la conductora de televisión, quién estuvo acompañada de sus hijos en este importante día.

¿Cómo fue la boda de Karla Tarazona y Rafael Fernández?

En el reportaje se pudo ver cuando la presentadora se emocionó al escuchar los botos del empresario. A su vez, se pudo ver que en la boda solo asistieron pocas personas por las medidas de prevención contra la COVID-19.

Uno de los hechos emotivos fue ver a la novia junto a sus herederos contentos por su matrimonio. Por otro lado, la casa estuvo decorada con unos arcos de flores y pocas mesas pero elegantes.

Karla Tarazona y Rafael Fernández: Sus primeras palabras tras casarse

"Feliz, compartiendo la felicidad que todos tenemos. La verdad que es un momento tan familiar, tan íntimo que todos se han sorprendido... bueno, hay cosas que uno se las guarda para el corazón, porque también tenemos corazón", señaló contenta Karla Tarazona.

"Estamos contentos realmente esto es muy íntimo, muy de familia que nadie lo sabe y hemos tratado de guardar mucha discreción y es por eso que nadie se ha enterado", agregó.

Karla Tarazona en Instagram conmovió con su mensaje al brindar detalles de su boda

“No volvería a cambiar nada de este día, amanecí con el corazón hinchado de emoción y me siento la mujer más dichosa del mundo. Rafael, conocerte no fue coincidencia y el tiempo me hizo entender que nuestras vidas estaban destinadas a encontrarse para ser felices”, inició en su publicación la locutora de radio.

“Hoy no sólo te repetí mis promesas de estar siempre juntos hasta viejitos sino que acepté ser tu compañera de aventuras y recorrer esta vida a tu lado. Agradecemos a todos los que nos acompañaron a la distancia, de corazón y a nuestra familia y amigos quienes fueron testigos de esta nueva etapa, respetamos todos los protocolos y somos conscientes que la realidad que afrontamos no permite grandes celebraciones, nos quedamos en casa y disfrutamos en la intimidad de lo que somos, pronto celebraremos como lo soñamos”, agregó.

¿Quién es Rafael Fernández?

El hombre que conquistó a la expresentadora de Latina se llama Rafael Fernández y es un empresario chinchano de 43 años.

Además, es deportista, Campeón Sudamericano de kartismo en 2016 y ha corrido cuatro mundiales