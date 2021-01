Karla Tarazona y Rafael celebran primer aniversario con camioneta de regalo

¡Más enamorados que nunca! Karla Tarazona y Rafael Fernández están pasando una de las mejores etapas de sus vidas, después de cumplir un mes de matrimonio.

En esta ocasión, la pareja celebró su aniversario con mensajes de amor y con una camioneta de regalo.

"Año lleno de sorpresas. Sueños cumplidos, metas alcanzadas. Estoy segura que llegaremos lejos, de la mano de Dios todo es posible. Obra bien y te irá bien" indicó la exmodelo como leyenda de la publicación en donde aparece con el automóvil al lado de su esposo.

Minutos después, Karla Tarazona compartió una foto dándole un beso a Rafael Fernández, saludándolo por el mes de casados.

"Primer mes de casados, el primero de muchos más, te amo", explicó.

Karla Tarazona arremete una vez más contra Leonard: "No asume sus responsabilidades"

Karla Tarazona se pronunció sobre la audiencia virtual con Leonard León por motivo de la disminución de la pensión de alimentos que está solicitando el artista. El cantante menciona que no tuvo trabajo por la crisis sanitaria de la covid-19.

“Él ha dicho ante la jueza Guisela Calderón que su carga familiar aumentó porque ahora mantiene a su mamá y no tiene ingresos porque ya no canta, y por eso deben reducir la pensión, que no paga y ni visita a sus hijos. Karla se está haciendo cargo de todo hace 10 meses y la deuda por alimentos es de 30 mil soles”, reveló Daniel Leiva, abogada de la conductora de radio.

Por su parte, Karla Tarazona dijo:

“En esta época abundan las víctimas, son hombrecitos para pegar y ‘chupar’, pero a la hora de afrontar las responsabilidades se hacen la ‘pipí. Iré hasta el final, las leyes son iguales para todos”.