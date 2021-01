Karla Tarazona arremete una vez contra Leonard León: "No asume sus responsabilidades"

Karla Tarazona habló sobre la audiencia virtual con Leonard León con motivo de la disminución de alimentos que está pidiendo el artista, debido a que no ha obtenido trabajo a raíz de la crisis sanitaria que estamos viviendo por el COVID-19.

“Él ha dicho ante la jueza Guisela Calderón que su carga familiar aumentó porque ahora mantiene a su mamá y no tiene ingresos porque ya no canta, y por eso deben reducir la pensión, que no paga y ni visita a sus hijos. Karla se está haciendo cargo de todo hace 10 meses y la deuda por alimentos es de 30 mil soles”, reveló Daniel Leiva, abogada de la conductora de radio.

Por su lado, Karla Tarazona afirmó que el cantante de cumbia es “muy bueno” para tomar y agredir, pero no para asumir sus responsabilidades como padre.

“En esta época abundan las víctimas, son hombrecitos para pegar y ‘chupar’, pero a la hora de afrontar las responsabilidades se hacen la ‘pipí. Iré hasta el final, las leyes son iguales para todos”, advirtió.

Asimismo, la empresaria contó cuando fue la última vez que Leonard le depositó alguna cantidad de dinero para sus hijos. “Fue hace 11 meses y fueron 300 soles. Además, en la audiencia ni siquiera solicitó ver a sus hijos, están en su lista de espera”, declaró a Trome.