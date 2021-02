Karla Tarazona pide rapidez al Poder Judicial para resolver juicio contra Leonard León

La locutora de radio Karla Tarazona nuevamente habló sobre el juicio por alimentos que tiene en contra de su exesposo, Leonard León, papá de sus dos hijos mayores. De acuerdo, a lo que explicó durante una entrevista en Instagram, desde el 2012 el Poder Judicial no soluciona su demanda.

Tarazona realizó un en vivo con la abogada Raquel Medina quien dio algunos detalles sobre la demanda para que el padre de sus hijos cumpla con la pensión como progenitor. Y es que la exconductora conto que ella es quien asume todos los gastos de los menores.

“Es lamentable lo tedioso que es el sistema, porque te piden un documento, estás yendo y viniendo al Poder Judicial, que te dicen un mes, dos meses, y el tiempo sigue avanzando, incluso desde la pandemia yo sola afronté la manutención de mis hijos. No entiendo por qué no hay celeridad en este tipo de situaciones si estamos hablando del alimento, los niños comen todos los días y no pueden esperar”, sostuvo Karla Tarazona.

Además, agregó: “A mí me dijeron en mi cara: ‘me da gusto que ganes más que yo y puedas darles a mis hijos’. No podemos seguir soportando esas situaciones machistas, yo bien podría, si me quieren bajar la pensión, decirle anda tú con ese dinero si puedes mantener a dos niños”.

Karla Tarazona y su esposo Rafael contaron que tiene anticuerpos contra la COVID-19

El último jueves, Karla Tarazona y Rafael Fernández confirmaron que desde agosto pasado tienen los anticuerpos de la vacuna peruana que está trabajando el papá de su esposo, Manolo Fernández, médico veterinario CEO del laboratorio Farvet.

“Están esperando (la ayuda del Gobierno). Él ha seguido con el proyecto. Sí, ya tengo anticuerpos desde agosto del año pasado. Hicimos unas pruebas y ya. Hay varios tipos de vacuna, la que está elaborando mi papá es la nasal”, contó el empresario.