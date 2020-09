Karla Tarazona: Ex de su pareja revela que se comunicaron hasta agosto

La expareja del novio de Karla Tarazona, Paola Félix, decidió romper su silencio para aclarar su posición tras haberse sentido atacada luego de anunciarse el compromiso de la locutora de radio.

Ante ello, la empresaria manifestó detalles inéditos sobre el fin de su relación con Raúl Fernández luego de 15 años de romance, contando que mantuvieron mensajes íntimos hasta el 9 de agosto.

¿Qué dijo la expareja de Raúl Fernández sobre la relación de Karla Tarazona?

“Yo de verdad estoy un poco nerviosa porque lo mío no es el tema de la televisión, no quiero hacerme famosa ni nada de eso. Si acepté el reportaje y hoy estar aquí es porque quiero terminar con lo que están diciendo de mi y porque fueron el único programa que vino a pedir mi verdad”, sostuvo la blogera.

La joven asombró al hacer público cómo fue la última vez que mantuvo comunicación con el empresario:

“La señora Tarazona siempre me ha hecho quedar como la ex despechada. No sé si seré la tercera en discordia (...) Nosotros tuvimos contacto como pareja hasta el 9 de agosto, él vino por mi cumpleaños, luego yo me he ido a su casa hasta el día siguiente”, comentó.

“Tienen mi bendición, que se casen, que sean felices, que tengan a su hijita. Dicen que quieren una hijita los dos", sostuvo.

"Yo soy una chica criada diferente, soy una chica de mi casa, tengo estudios universitarios (...) Sé por buenas fuentes que no la quieren para nada y que no es verdad que tiene cercanía con la familia de él”, agregó.

Pareja de Karla Tarazona en Instagram luce enamorado

El empresario no oculta sus sentimientos por Karla Tarazona, por ello, suele compartir tiernos mensajes dedicados a ella en su cuenta de Instagram:

“Nada me hace más feliz que ver sonreír a alguien y saber que el motino de su sonrisa soy yo”, escribió, mientras acompañaba a la publicación un vídeo romántico donde se lucía la pareja bailando.

¿Quién es la pareja de Karla Tarazona?

El hombre que conquistó a la expresentadora de Latina se llama Rafael Fernández y es un empresario chinchano de 43 años.

Además, es deportista, Campeón Sudamericano de kartismo en 2016 y ha corrido cuatro mundiales.