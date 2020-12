Sofía Franco agradece apoyo del padre de su hijo tras ser detenida

Sofía Franco en el ojo de la tormenta luego de protagonizar un choque a un vehículo y a un motorizado de delivery. La exconductora de televisión, si bien se mostró arrepentida a través de un audio que compartió con Ethel Pozo, se volvió a pronunciar a través de su cuenta de Twitter donde agradeció el apoyo que le dio el papá de su hijo, Álvaro Paz de la Barra.

En el mensaje, además indicó que ha colaborado con todo el proceso y se someterá a lo que diga la ley.

“Lamento lo ocurrido ayer y ofrezco las disculpas públicas. Producto de las circunstancias y del pánico tuve algunos momentos de mucha desorientación y confusión. Agradezco a Álvaro por su apoyo, y ciertamente, pese a no estar juntos como pareja, estuvo pendiente de la situación en todo momento. He cumplido con la ley y me someteré a lo que corresponda. Lo más importante para mí en este instante es estar con mi hijo y poder abrazarlo. Gracias por los gestos solidarios y reitero mis disculpas nuevamente.

Álvaro Paz de la Barra revela estar separado de Sofía Franco

El alcalde de La Molina se acercó a la comisaría de Santa Patricia donde estaba Sofía Franco, ahí reveló que estaba separado de la exconductora aproximadamente un mes. Además, lamentó mucho el accidente que protagonizó la madre de su hijo.

Cabe mencionar, que a través de un comunicado aclaró cuál es el estado de su relación con la expresentadora de TV.

A continuación, el comunicado:

Sobre lo acontecido el último domingo en la noche a la Sra. Sofia Franco, hago de conocimiento lo siguiente:

1. Me encuentro separado de Sofia desde hace un mes, debido a diferencias de índole personal, decisión tomada tras acuerdo mutuo.

2. Lamento el choque acontecido anoche en la Av. Melgarejo del distrito La Molina, el tema se investiga en la comisaría de Santa Felicia. Sofia Franco se ha sometido al examen de dosaje etílico, procedimiento policial como parte de la investigación y de acuerdo a lo que establezca la ley, cumplirá las sanciones que correspondan.

3. La señora Sofia Franco es la madre de mi hijo, hemos tenido una relación de 9 años y desarrollado vínculos de reprocidad y afecto entre nuestras familias de origen, Sofia tiene mi respeto y consideración, así también su familia. Por tanto, pido a la comunidad, los medios de comunicación y a la opinión pública se respete la vida personal y privada de ambos, ya que existe un menor de por medio, cuya estabilidad física y emocional nos incumbe y requiere nuestra atención, protección y asistencia.

Gracias por su solidaridad y muestras de afecto.