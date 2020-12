Ethel Pozo expresó su preocupación por Sofía Franco: "Me afecta mucho"

Ethel Pozo expresó su preocupación por Sofía Franco, quien protagonizó un accidente en estado de ebriedad. La recordada conductora de TV fue intervenida por la policía y llevada a la comisaria. Ante ello, la hija de Gisela Valcácel se señaló que le afectó mucho saber de esta noticia.

La conductora de América Hoy señaló que conoce desde muy pequeña a Sofía Franco y que guardan una gran amistad.

“Por supuesto, me preocupo, somos seres humanos, yo conozco a Sofía de chiquita, me afecta mucho que haya tenido un accidente”, indicó.

“Está mal (lo que hizo), ella lo sabe, pero me preocupé por ella”, acotó en su programa.

Como se sabe, Sofía Franco protagonizó una accidente de tránsito este domingo 13 de diciembre a las 10 p.m.

Sofía Franco tras provocar accidente: "Estoy arrepentida"

A través de este mensaje que compartió Ethel, la figura pública se disculpó con el publico por lo sucedido. La todavía esposa del alcalde de La Molina manifestó lo siguiente:

“Estoy super mal, ahorita, emocionalmente. Nadie se imagina que iba a pasar esta desgracia. Gracias a Dios no hay nadie herido, conversé con las personas que impacté, Gracias a Dios ellos están bien. Hemos conversado, me he disculpado, y obviamente estoy arrepentida. Quiero decir a la opinión pública, pedir disculpas a todos, a los que se vieron afectados. Me siento tan mal, quiero ver a mi hijo”.

Sofía Franco es detenida tras protagonizar accidente vehicular en La Molina

Sofía Franco se encuentra detenida en la comisaría por ser acusada de generar un accidente de tránsito el día domingo a las 10 p.m. El hecho ocurrió en la urbanización Santa Patricia, en La Molina. Así lo informó Latina.

gún el informe del noticiero, el carro de la recordada conductora de TV impactó contra una unidad de taxi que llevaba dos personas abordo. Supuestamente, al querer huir del accidente, la rubia volvió a chocar, esta vez contra una moto que hace delivery.