Sofía Franco tras provocar accidente: "Estoy arrepentida, gracias a Dios no hay nadie herido"

Tras protagonizar un doble choque al impactar a un taxi y a un motorizado que hacía delivery, la exconductora, Sofía Franco envió un audio a Ethel Pozo presentadora de América hoy, en la que expresó su arrepentimiento por hacer manejado en estado de ebriedad.

A través de este mensaje que compartió Ethel, la figura pública se disculpó con el publico por lo sucedido. La todavía esposa del alcalde de La Molina manifestó lo siguiente:

“Estoy super mal, ahorita, emocionalmente. Nadie se imagina que iba a pasar esta desgracia. Gracias a Dios no hay nadie herido, conversé con las personas que impacté, Gracias a Dios ellos están bien. Hemos conversado, me he disculpado, y obviamente estoy arrepentida. Quiero decir a la opinión pública, pedir disculpas a todos, a los que se vieron afectados. Me siento tan mal, quiero ver a mi hijo”.

Sofía Franco fue detenida por protagonizar choque

El accidente se dio alrededor de las 10 a de la noche en la urbanización Santa Patricia en La Molina, cuando Franco chocó su camioneta contra otro vehículo y una moto que realizaba delivery. Asimismo, testigos del incidente indicaron la exconductora intentó darse a la fuga del lugar y que habría se la notaba en estado de ebriedad.