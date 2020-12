Novio de Karla Tarazona sale en su defensa tras críticas por sus hijos

La conductora de televisión Karla Tarazona está pasando uno de los mejores momentos al lado de su actual pareja, el empresario Rafael Fernández.

Sin embargo, también existen las personas que critican su relación, sobre todo a Karla. Tras esta situación, Fernández no dudó en defender a su novia.

“Muy simple, todo el tiempo estuve buscando a la persona que me acompañé para toda la vida sin éxito. Karla llegó sin que yo la busque. Moraleja: no busques el amor, él siempre llegará a ti si te corresponde. El tener o no hijos no la hace menos en ningún sentido”, mencionó Rafael.

En el programa de Medina, se felicitó el accionar de Rafael Fernández, y se lamentó que las personas sean tan “prejuiciosas”.

Karla Tarazona sobre Pamela Franco: "Me ayudó con mis hijos y le agradezco"

Karla Tarazona decidió romper su silencio sobre su vida privada a través de su cuenta de Instagram. Por ello, no dudó en contestar al ser preguntada por su relación con Pamela Franco, quién se encuentra en la dulce espera y pronto le dará un hermanito a su hijo.

La presentadora de televisión asombró a todas y a todos ante la duda de un usuario, si existía una cercanía con la actual novia de Christian Domínguez.

“¿Qué tal te llevas con Pamela?”, le dijeron a Karla. “Muy bien. Estos días de mudanza han sido complicados, ella me ayudó con los chicos y se lo agradezco”, expresó.