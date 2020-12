Gisela a Verónica Linares tras su rol de madre: “Las mujeres somos increíbles”

Verónica Linares conmovió en su cuenta de Instagram tras publicar una tierna fotografía cargando a su hija Antonia y lista para continuar con sus actividades.

Ante ello, la periodista generó diversas reacciones en redes como la de Gisela Valcárcel, quién no dudó en demostrar su admiración por la periodista con un emotivo mensaje.

Cabe recordar, la presentadora de televisión se alejo del noticiero para dar a luz a su segunda heredera, a quién llegó a dejar en casa al mes de nacida, ya que debía retomar sus labores como muchas mujeres en el mundo.

Verónica Linares en Instagram enterneció junto a su bebé

La conductora fiel a su estilo impresionó a su público con una reciente publicación, comentando: “Este es mi look favorito”. Dicho retrato enterneció al mostrar cómo su pequeña era parte de su atuendo.

La mamá de Ethel Pozo al darse cuenta de la imagen, halagó su rol como madre y profesional:

“Las mujeres Verónica Linares somos increíbles! Así trabajas, cuidas a tu otro hijo, atiendes llamadas, organizas tu casa!! Bravo #mujeres”, sostuvo.

En unos minutos el retrato obtuvo más de cientos de “likes” y recibió varios comentarios positivos.

Verónica Linares responde fuerte a usuario que cuestiono su función de madre

Como se conoce, la conductora retornó a la pantalla chica hace unas semanas después de dos meses de licencia por su gestación. Sin embargo, no se quedó callada y habló fuerte ante las desatinadas palabras en su contra por parte de un usuario.

“Que digan que tengo patrones, que me inventen tendencias políticas o insultos gafos, me llega. Pero lo que no voy a permitir es que digan que me vaya a dar de la lactar o que me dedique a la maternidad. Las mujeres podemos ser madres, dar teta, trabajar y mil cosas más. Estúpidos”, aclaró la comunicadora.