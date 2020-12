Samahara preocupó a fans con su salud: “Fue horrible, me temblaba todo el cuerpo”

Samahara Lobatón alarmó a sus seguidores al compartir un vídeo inédito contando en su cuenta de Instagram que fue diagnosticada con mastitis.

¿Qué les pasó a Samahara Lobatón?

La joven confesó que estuvo desaparecida de las redes sociales durante unos días tras haberse enfermado y asustado por el dolor fuerte en su cuerpo.

Pues, la influencer al ir a visitar a su mamá Melissa Klug, se llegó a olvidar de su extractor y no pudo sacar el exceso de producción de leche que fue acumulando.

“Quería contarles que he estado con mastitis, terrible, con fiebre. Fue por la sobreproducción de leche que tengo. Me fui a la casa de mi mamá, me olvidé mi extractor y no puede extraerme la leche por tres días”, sostuvo en un día de su red social.

“Hice fiebre, me temblaba todo el cuerpo, es la primera vez que me da y es terrible... Me desconecté totalmente de las redes sociales por todo lo que me pasó, pero ya estoy mucho mejor”, agregó.