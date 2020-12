Aída Martínez enfrentó a usuario que criticó su abdomen marcado pese a su embarazo

Aída Martínez molesta se pronunció en su cuenta de Instagram, luego que una usuaria le comentara en el vídeo donde posaba en lencería, que su abdomen marcado era gracias a una abdominoplastía, a pesar de tener cinco meses de embarazo.

¿Qué respondió Aída Martínez en su Instagram?

La modelo indignada decidió no callar y manifestarse fuerte, después que una seguidora se burlara de ella indicando que su cuerpo se debía solo por una operación estética.

“Trato y me esfuerzo por hacer deporte y llevar una vida sana, pero ni el crédito me dan… piensan que todo es obra del cirujano. Si no mantienes tu cirugía con vida sana te vas a la m… y tu cuerpo se pone peor dentro de seis meses”, sostuvo la joven.

Ante la insistencia de sus cibernautas sobre su figura, Aída no aguantó más y respondió:

“En verdad pecas de bruta, se llama lipo, la abdominoplastia es una cirugía que consiste en sacar exceso de piel sobrante a mamás con 2 a 3 hijos, yo aún no la necesito, lo mío es liposucción, me la hice hace años”, agregó.

Además, la futura mamá compartió en las historias de su red social, una explicación detallada que no se sometió a una abdominoplastía sino a una lipoescultura.

Aida Martínez conmueve con tierna celebración al revelar el sexo de su bebé

A través de una transmisión mediante zoom, Aida Martínez reveló el sexo de su bebé: "Hoy vamos a saber el sexo de nuestro bebé, vamos hacer una transmisión en Zoom, solo con gente muy cercana, y le vamos a contar si es hombre o mujer”.

Mediante una fotografía, Aída Martínez posó feliz junto a su esposo Adolfo Carrasco, quien fue el encargado de darle el ‘pinhazo’ al globo que revelaría el sexo del bebé.