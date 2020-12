Janet Barboza no cree en arrepentimiento de Sofía Franco

Luego que Ethel Pozo compartiera un audio que le envió Sofía Franco, la panelista del programa América Hoy, Janet Barboza no dudó en emitir su opinión sobre el lamentable accidente que protagonizó la exconductora de TV.

Para la popular ‘rulitos’ la actitud que tuvo Franco fue repudiable. “No tengo nada en contra de Sofia Franco, al contrario, la admiro muchísimo, pero no le quita peso a lo que ha hecho. Sofia Franco impacta con un auto, luego quiso darse a la fuga, ella tenía alcohol en la sangre. Sofia, una actitud repudiable. Lo tengo que decir. Tenemos que medir a todos con la misma vara”, expresó muy indignada la recordada conductora de la ‘Movida de los sábados’.

Sofía Franco pide perdón

Minutos antes de los comentarios de Janet Barboza, su compañera en América Hoy, Ethel Pozo indicó que tenía un audio donde la exconductora, Sofía Franco pedía disculpas al público, además de indicar que estaba arrepentida por lo sucedido.

“Estoy super mal, ahorita, emocionalmente. Nadie se imagina que iba a pasar esta desgracia. Gracias a Dios no hay nadie herido, conversé con las personas que impacté, Gracias a Dios ellos están bien. Hemos conversado, me he disculpado, y obviamente estoy arrepentida. Quiero decir a la opinión pública, pedir disculpas a todos, a los que se vieron afectados. Me siento tan mal, quiero ver a mi hijo”.

Álvaro Paz de la Barra reveló que lleva un mes separado de Franco

Por otro lado, al conocer del choque protagonizado por Sofía Franco, su aún esposo el alcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra confesó que se encuentra separado de la exconductora alrededor de un mes. Además, lamentó el accidente de la madre de su hijo el último domingo 13 de diciembre.

“Me siento consternado, sinceramente, y pido las disculpas del caso”, señaló. “Disculpas a Lima, disculpas al Perú”, dijo entre lágrimas.