Gian Marco sobre su hija Nicole: "Ella se preparó, no es una improvisada"

Hace unos meses el cantante Gian Marco llegó a los 50 años, y aunque, no pudo celebrar como lo tenía preparado junto a sus seguidores admitió que esperan que vengan tiempos mejores.

Para el artista es momento de seguir transformándose: “Cada año en mi vida, en mi carrera, ha sido un renovarme, reinventarme, o estancarme, sabe Dios, pero lo que sé es que voy camino siempre a ser una mejor persona, más agradecida, consciente de todo lo que pasa a mi alrededor. Básicamente yo diría que quiero ser siempre una mejor versión de mí, para hacer lo que más amo, que es la música”, declaró en una entrevista al diario OJO.

Gian Marco orgullo por su heredera Nicole Zignago

Cuando le consultaron sobre la carrera musical de su hija Nicole Zignago, el cantante fue claro al decir que su hija se ha preparado y ha logrado lo que tiene hasta ahora porque lo ha perseguido.

“Ella cuando decidió ser una profesional de la música, primero estudió cuatro años, no es ninguna improvisada. Todo lo que conozcas, mucho o poco de Nicole está hecho por ella sola, si Warner la firmó es porque ella se lo buscó. Cuando uno ingresa a Berklee (donde ella estudió) te dicen: Tú vas a entrar a estudiar a una de las mejores escuelas de música del mundo, con una complejidad y exigencia muy alta”, indicó.

Para el artista, su hija entiende la música es una carrera que se respeta y que no se trata de solo hacerte conocido, sino que debes trabajar 24x7.

“A mí me pasó lo mismo, yo era hijo de Regina y Javier solo en Perú, pero afuera fue otra cosa. A Nicole la pones frente a una orquesta de 30 músicos y te la dirige, ahí no tengo nada que ver. Yo siempre le digo: hija, esta carrera es 24x7, no se trata de ser famosito, lo primero que debes hacer es respetar tu carrera porque serás músico de aquí hasta que te mueras”, reveló el orgullo padre.

Hijos talentosos

Además, el ganador de un Grammy indicó que no solo Nicole heredó su amor por la música, ya que sus dos últimos hijos también aman la música.

“No sé qué voy a hacer, mis otros dos hijos también aman la música, Fabián tiene 17 años y toca muy bien la guitarra, es un capo y me encanta. Abril tiene 15 y también quiere seguir mis pasos. Solo me queda apoyarlos en sus sueños”, expresó.

Cabe mencionar, que el artista se reencontrará el próximo 21 de noviembre con su público a través de un concierto online vía Joinnus.