Cano Estremera: El Dueño del Soneo murió a los 62 años

Cano Estremera, conocido también como el ‘Dueño del Soneo’, murió a los 62 años este miércoles 28 de octubre. La terrible noticia fue confirmada por la esposa del salsero.

“Mi corazón está destrozado, no tengo consuelo”, escribió su esposa, Yamira Arce, en la cuenta de Facebook.

Por su parte, el locutor Marcos Rodríguez de Z93 también confirmó que el artista puetorriqueño perdió la vida. Las declaraciones las dio en el medio El Vocero.

Cabe recordar que el artista de gran renombre fue sometido a una operación pulmonar en noviembre del 2018. Desde aquella ocasión, Cano Estremera permaneció en silla de ruedas.

Esta noticia fue lamentada por muchos de los fans del cantate y artistas de las industria, quienes no dudaron en expresar su sentir a través de las redes sociales.

Uno de ellos es Luisito Carrión. El salsero escribió: “Ya no sufre más. Estaba bien agotado, inclusive me decía: ‘ya me quiero ir’”.

¿Quién es Cano Estremera?

Carlos Enrique Estremera Colón nació un 2 de septiembre de 1958 y murió este 28 de octubre de 2020. Era más conocido como Cano Estremera, fue un cantante de salsa puertorriqueño.

El Cano, quien nació albino, es conocido en la industria de la música como uno de los mejores "Soneros", o cantante de música Afro-Caribeña, en el siglo. Era reconocido también por su tremenda destreza a la hora de improvisar.

Cano Estremera, 'El dueño del soneo'

Cano Estremera era conocido como El dueño del soneo, un título que prácticamente ha sustituido al "el niño de oro" de la que fue inicialmente conocido, y que se utilizó en el título de dos de sus grabaciones. Su álbum hit Dueño del Soneo, Vol. 1, incluyen la salsa, como las pistas Por Si Acaso y mucho más. También se Dueño del Soneo, Vol. 2 y Éxitos del Dueño del Soneo. Entre sus éxitos musicales, Estremera es más conocido por canciones como "La boda de ella", "Te amaré", "Eres tú", "Amor a medio tiempo" y más.

¿Dónde murió Cano Estremera?

Cano Estremera falleció en San Juan, Puerto Rico el 28 de octubre de 2020 a los 62 años.