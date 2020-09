¡Se amaban! Kalimba confiesa por qué terminó con Aislinn Derbez

Kalimba sorprendió al hablar de la relación que tuvo con Aislinn Derbez. La pareja tuvo un romance hace unos años, sin embargo ésta duró muy poco. ¿Cuál fue la razón?

El cantante se animó por contar cuál fue la razón dde su ruptura.

“[Aislinn Derbez] se fue a estudiar a Nueva York. Ya se quería regresar, le urgía regresar porque estábamos muy enamorados, entonces me dijo: ‘voy a meter más materias, para ya terminar la escuela y regresar a verte”, contó Kalimba al programa digital Pinky Promise.

“Al final, los últimos meses me dijo: ‘Sabes qué, no aguanto, me voy a salir’; le dije: ‘no puedes salirte de la escuela, no hay forma, no te voy a dejar que te salgas de la escuela’. Entonces la corté porque estaba empecinada en salirse”, explicó el cantante.

Kalimba cuenta que se arrepintió de terminar con Aislinn Derbez

Kalimba señaló que tras decidir terminar se arrepintió tanto que después de un mes decidió buscarla, pero ya ella demasiado tarde. Ella estaba muy dolida y no quiso perdonarlo.

A raíz de esta experiencia, Kalimba compuso un disco completo a nombre de la hija de Eugenio Derbez, llamado NegroKlaro.

“La busqué al mes. [A Aislinn] le dolió tanto que se cerró y ya nunca más quiso regresar [conmigo]. Pero a mí me dolió más”, señaló.

“De hecho todo ese disco ‘NegroKlaro’, se lo escribí a ella. Ella lo sabe”, acotó.

Kalimba indicó que esta relación fue una de las mas importantes de su vida, pues Aislinn Derbez “es preciosa y es una muy linda persona”, con quien aún tiene una buena relación.

“Ella fue de las primeras personas que me enseñó a abrir más el corazón, a divertirme más”, recordó. “Hoy nos llevamos muy bien, la quiero muchísimo”, apuntó.