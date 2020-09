Daniela Romo tras la muerte de su madre: “Sólo por ti viví”

Daniela Romo dedicó un emotivo mensaje a su madre, quien falleció este último domingo. Doña Teresita Corona dejó de existir a los 95 años.

Aunque en su primer post en su cuenta de Instagram solo vimos la imagen de su madre, esta vez publicó un extenso mensaje, donde expresa lo mucho que le ha dolida su ausencia.

“Mamá”, fue el primer mensaje de Daniela Romo, donde adjuntó la imagen de su madre cuando era joven.

Daniela Romo y su desgarrador mensaje tras muerte de su madre

Un día después se puede ver un extenso mensaje donde expresa su su sentir.

“Mamita: Sólo por ti viví. Gracias por tu ser que es mi esencia, por tus ternuras y tus locuras, por tanto que no alcanzan las palabras. Honraré tu amor y tu ejemplo. Honraré tu vida que es la mía. Yo en ti siempre Tú siempre en mí . Gracias Gracias Gracias. Madre mía. Mujer divina”, escribió Daniela en su cuenta de Instagram.

“Sembraste tanto amor en tantos corazones que ahora me están abrazando a mí. Qué orgullo que precisamente tú fueras mi madre! Te AMO con todo lo que soy. Te llevo siempre en mí. Abre tus fuertes alas y vuela con tu ritmo y alegría incomparables, que en ese cuerpecito ya no cabía un alma tan grande. De tu mano siempre he de seguir. Gracias a todos por tanto abrazo y cobijo. Daniela Romo”, acotó la también cantante.

Las sentidas palabras de sus seguidores y amigos del arte no se hicieron esperar, entre ellos la actriz Angelique Boyer. “Descanse en paz tu mami, que su recuerdo y amor sean paz en tu alma. No hay palabras, sólo el tiempo. Abrazo fuerte a tu corazón. Lo siento mucho, te quiero”, escribió la joven.

Por su parte, Ana Brenda Contreras también le hizo llegar sus condolencias. “Te amo, Dani, te abrazo muy fuerte”.

A ellas se sumaron a Marjorie de Sousa, Ximena Navarrete, Mauricio islas, Lisardo, Horacio Pancheri, entre otros artistas.