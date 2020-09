Tras 38 años de casado Arturo Peniche anuncia el fin de su matrimonio

¡Casi 4 décadas! El galán de las telenovelas mexicanas Arturo Peniche acaba de anunciar a todos los medios que se encuentra separado de su esposa Gabriela Ortiz desde hace un mes y medio. El actor resaltó que ambos ya no se entendían y que “cuando ya todo es molesto, es mejor decir adiós”.

Peniche dio estas declaraciones en el programa ‘En Casa de Mara’, dejando en claro que no hay vuelta atrás.

Arturo Peniche siente que estorba en su matrimonio

"Estoy fastidiado que no se me reconozca que soy un ch*ngón en todo, tomé la decisión de quitarme de ahí (en matrimonio), no la he vuelto a ver en mes y feria", dijo el actor de 58 años.

"Cuando ya tu pareja comienza a ver demasiados defectos en ti, es porque ya estás estorbando, para el buen entendedor, pocas palabras.... ya siento que estorbo, que no funcionó como hombre, no sirvo y tengo ganas de seguir funcionando como hombre y amando como la amo, pero ya me di cuenta que le estorbo y me tengo que quitar de ahí", menciona.

Arturo Peniche no se va a divorciar

"Yo no quiero fracasos en mi vida por eso no me divorcio... jamás me voy a divorciar"

El actor, quien ya se encuentra grabando una nueva producción en Televisa, expresa que se siente en paz con esta decisión, a pesar que sus hijos no lo han tomado tan bien.

"Les dije que se mantuvieran neutral, no les agrada el asunto, pero yo no puedo vivir con alguien a quien le estorbo, me hace sentir eso, la molesto hasta con la verdad, ya no quiero ofenderla", resaltó.

Arturo Peniche superó toda clase de críticas con su matrimonio

Arturo Peniche fue el galán de galanes en las telenovelas de Televisa, un hombre muy cotizado, pero por más de 30 años su corazón le perteneció a una sola mujer: Gaby Ortiz.

La historia de amor entre Gaby y Aturo inició en 2982 cuando un amigo los presentó, desde ese momento se volvieron inseparables y fruto de su amor tuvieron dos hijos: Brandon y Khiabet.

Sin embargo no todo era felicidad para el matrimonio, ya que muchas personas criticaban el aspecto físico de la esposa de Arturo. Y es que al trabajar en tantas telenovelas, Peniche tenía (y sigue teniendo) miles de fans, quienes creían que podían decir de todo sobre la pareja del actor.

A pesar de todo, Peniche nunca hizo caso a las críticas y siempre dejó en claro que ama mucho a su esposa.

Desafortunadamente, hoy el actor reveló que se ha separado del amor de su vida, pues ya no se entendían y él siente que es un estorbo para ella.