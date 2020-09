Claudia Martin y Angelique Boyer se daban cachetadas de verdad

¡Se pegaban en serio! En la telenovela ‘Amar a Muerte’ las escenas fueron tan realistas que la protagonista recibió unas bofeteadas. Claudia Martin reveló que en muchas ocasiones los actores prefieren pegarse en serio para que las escenas sean más ‘reales’. ¿Angelique Boyer pensará lo mismo?

¿De qué se trató la telenovela ‘Amar a Muerte’?

‘Amar a Muerte’ es una telenovela protagonizada por Michel Brown y Angelique Boyer, escrita por Leonardo Padrón y con la producción de W Studios. Fue hecha con la colaboración de Univisión y Televisa.

Nos narraba la historia de amor, venganza y crimen en donde la protagonista (Angelique Boyer) una muchacha que está a punto de casarse con León Carvajal pero todo dará un giro con el asesinato del hombre.

Es así que los personajes se ven envueltos en historias de amor, muerte y mucha acción.

¿Las cachetadas entre Angelique Boyer y Claudia Martin eran reales?

Durante la grabación de la telenovela, Angelique Boyer hizo muchas escenas de pelea con Claudia Martin, quien era la antagonista en la historia.

Y en un acuerdo, las artistas decidieron que las cachetadas que se darían eran completamente reales.

"Acordamos desde un principio que las cachetadas sí se iban a dar porque si no, no se iba a ver real", mencionó la actriz a Univisión.

Claudia resaltó que muchas veces tuvieron que repetir las cacheteadas para que se puedan ver bien en televisión, ¡auch!

“La primera cachetada la tuvimos que hacer como cinco veces recuerdo y yo decía: no me arde, no me duele, y mientras no se vea en cámara que ya estaba roja mi cara yo puestísima en repetir”, cuenta.

Cabe mencionar que Claudia siempre estuvo de acuerdo con las bofetadas reales, pero aseguró que Boyer golpea bastante fuerte:

“La verdad es que tiene la mano pesada (ríe) no es cierto, lo que pasa es que en esta ocasión me toca hacerle la vida imposible a Angelique, entonces hay muchos enfrentamientos a lo largo de la historia y estoy encantada con este proyecto”, añadió.