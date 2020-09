Aislinn y Alessandra conmovieron a Eugenio con emotivo detalle por sus 59 años | VIDEO

Eugenio Derbez cumplió 59 años y no faltaron los emotivos mensaje en Instagram de sus hijos, así como de Alessandra Rosaldo, quien conmovió al publicar un vídeo donde la pequeña Aitana le cantaba 'Happy Birthday to you' a su papá.

La familia Derbez, única e inigualable, en esta fecha especial compartieron en sus redes sociales detalles inéditos de cómo ha sido estar más unidos que nunca pese a la pandemia.

Alessandra Rosaldo conmovió con emotivo vídeo

La actriz y esposa del intérprete, dedicó un emotivo mensaje a Eugenio acompañado de una grabación que recopiló los instantes más felices de la pareja acompañado de su primogénita.

"Celebro y agradezco cada instante de tu vida y tener el privilegio de ser testigo de ella. Eres mi más grande maestro, mi héroe y mi eterno amor. Que tu luz siga brillando intensamente e iluminando todo a su alrededor, eres fuente de inspiración y la alegría de millones que te admiramos y seguimos tus pasos. GRACIAS por TANTO. ¡¡¡Aitana y yo te amamos con toda el alma!!! HAPPY BIRTHDAAAAAYYY!!!", comentó en su red social.

Aislinn Derbez en Instagram compartió emotivo mensaje a Eugenio Derbez

"Hoy es su cumple y lo amo demasiado. Conforme pasan los años más quiere estar pegado a su familia y si no fuera tan necio y le echara tantas ganas a que siempre estemos juntos como muéganos y convivamos, no seríamos tan unidos todos. Gracias por siempre estar ahí cuando más te necesitamos y por promover el mueganismo familiar que de vez en cuando es divertido (sólo de vez en cuando)", sostuvo la artista.

Y entre bromas, agregó en su publicación: "Ojalá que cuando llegue a su edad me vea tan radiante y joven cómo el... con esa eterna juventud sospechosa que se carga, primero parecía su hija, hoy parezco su hermana y a ver si no en 10 años voy a parecer su mamá".

Por su parte, Vadhir Derbez le comentó a su progenitor: "Feliz Cumpleaños a mi papa!! Una persona admirable y que cada año se ve mejor jaaja felices 35 años jajaja Cada año me sorprendes más y siento como conectamos y nos entendemos mejor. Gracias por ser un ejemplo a seguir y una inspiración para mi y los otros pelados de tus hijos jajaj Te Amo! Eres un chingon!