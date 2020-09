Sergio George a Yahaira: “Él que no lo acepte, no lo aceptes”

Desde que empezó a trabajar Sergio George con Yahaira Plasencia ha demostrado que busca lo mejor para ella, por ello ante los rumores de separación de la salsera con Jefferson Farfán, el productor no ha dudado en aconsejar a su pupila.

Hace poco la cantante sorprendió a sus seguidores de Instagram al borrar todas las fotos que se tomó durante su estadía en Rusia, sobre todo las que comparte con su pareja. Tras hacer esa depuración compartió una foto de una sesión en la que se la ve muy misteriosa.

La imagen que publicó la artista estaba acompañada de una descripción que dejó más preguntas que respuestas: “Y esto es solo el comienzo. Agárrense, que regresé con todo”, escribió Yahaira Plasencia en su cuenta de Instagram.

¿Qué aconsejó Sergio George a Yahaira?

Ante la avalancha de chismes alrededor de la pareja, el productor musical de fama internacional no perdió la oportunidad y le dejó un comentario con indirecta incluida.

“Como siempre digo: cuando hay cambios no hay regreso a lo que era antes. Él que no lo acepte entonces no lo aceptes y punto. Te quedarás atrás. ¡U La La!”.

Tras recibir este mensaje, Yahaira Plasencia respondió: “Lo que se viene”, con emojis de fuego.

Aunque no se han negado o confirmado nada, desde que su regreso de Rusia, la pareja conformada por Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán están inmersos en rumores de alejamiento, sin embargo, algunos presentadores de espectáculos no dudan en comentar que podría tratarse de una estrategia de publicidad para seguir moviendo su carrera en la música.