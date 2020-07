Hija de Jazmín Pinedo conmueve al no querer que vaya trabajar su mamá a EEG | VIDEO

Jazmín Pinedo luego de haber estado en la polémica por unas imágenes que se difundieron en el programa de Magaly Medina y su separación con Gino Assereto, se encuentra disfrutando de su pequeña Khaleesi cuando no está trabajando.

Ante ello, la conductora filtró un tierno vídeo donde su hija no quería que se vaya a 'Esto es guerra', cautivando a los usuarios por la reacción de su pequeña.

Jazmín Pinedo en Instagram junto a su hija Khaleesi

La presentadora antes de irse hacia su centro laboral, publicó una conmovedora grabación donde su primogénita le decía que amaba a su mamá mientras la abrazaba fuerte.

La popular 'Chinita' al ver el comportamiento de su menor decidió capturar el tierno momento, describiéndolo: "No me deja salir al trabajo".

Jazmín Pinedo rompió su silencio ante la conducta de Gino Assereto

La modelo revela que no se sorprendió al enterarse que Gino Assereto cambió radicalmente de look, comentando que el papá de su hija “siempre” ha actuado de esa manera.

Ante las posible indirectas de su expareja comentó: “Él y Jota (Benz) siempre están metidos en el tema de la música, no paran de escribir, les gusta mucho”.

Sin embargo, al exponerse unas palabras que preocuparon por la situación de Gino, indicó,“sí vi un poco de lo que (escribió), pero ya esos temas son bien personales de él y a mí ya no me corresponden y yo por respeto no, prefiero no hablar”, declaró.