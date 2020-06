Andrés Wiese tras acusación de acoso sexual: “No tengo cabeza para reconstruirme ni inventarme”

Andrés Wiese se volvió el protagonista de muchas portadas y no por su trabajo, esto debido a las acusaciones de acoso sexual que una menor de 17 años y su ex compañera Mayra Cuoto hicieron en su contra.

Tras varios días en silencio, el actor decidió salir a defenderse de los ataques y usó el espacio del conductor Aldo Miyashiro. El artista reiteró que no conocía la verdadera edad de la menor.

“Hasta hace unos días estaba evaluando si valía la pena estar acá, no tengo una respuesta para eso, no tengo la capacidad de ver al futuro cuando lo que estoy viviendo en el presente es la peor pesadilla que me ha tocado vivir y no me estoy victimizando, me estoy defendiendo. Se han violado mis derechos, me han exhibido de la peor manera, no tengo cabeza para reconstruirme, para reinventarme. Si tú me preguntas qué quisiera hacer ahorita, quisiera estar en otro planeta, quisiera retroceder el tiempo, ni siquiera sé si retroceder el tiempo porque pudo haber pasado igual y tener que estar defendiendo lo mismo, pero no tengo claridad, me tengo que enfocar en mí. Perdóname la palabra, he estado en la m*****, y salir de ahí es difícil”, indicó muy afectado el popular ‘Nicolás de las Casas’.

Pero eso no fue lo único que manifestó en la entrevista, sino que esta situación lo hizo tocar fondo que hasta quiso desaparecer por el tremendo dolor que significó este momento que le tocó vivir.

“Estoy aquí de pie gracias a mi familia y la gente de mi entorno que me quiere. El dolor es enorme, recibir esa cantidad de calificativos es horrible. Hay un punto en el que ya el dolor no lo quieres aguantar más y quieres desaparecer”, expresó Andrés visiblemente afectado.

Lo que más le ha lastimado es que lo acusaron de pedófilo, exhibicionista y de querer aprovecharse de su fama para estar con menores.

Asimismo, lamentó profundamente que un material que era privado se haya viralizado, a pesar que pidió a sus fans que no lo hicieran.

Wiese también contó que la menor lo llamó una semana antes del destape y le comentó que la estaban extorsionando con la difusión del material en un programa de televisión.

Andrés Wiese acepta que intentó besar a Mayra Couto

Tras la acusación de acoso sexual de parte de Mayra Couto, el actor Andrés Wiese, aceptó que intentó besarla pero nunca la acosó sexualmente.

Como se sabe, Andrés Wiese y Mayra Couto son recordados como la pareja más dulce de la televisión tras compartir el set por muchos años cuando grababan Al fondo hay sitio. Los actores interpretaban a una pareja enamorada.