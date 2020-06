Andrés Wiese acepta que intentó besar a Mayra Couto | VIDEO

Luego que Mayra Couto acusara de acoso sexual a Andrés Wiese, el actor aceptó que intentó besarla pero jamás la acosó sexualmente.

Como se recuerda, Andrés Wiese y Mayra Couto compartieron el set por muchos años cuando grababan Al fondo hay sitio. Los actores interpretaban a una pareja enamorada.

A través de su cuenta de Instagram, Mayra Couto le mandó un mensaje directo a Andrés Wiese, reprochándole aquella vez que la intentó besar, sin embargo, en aquella ocasión, el actor decidió ignorarla. Tiempo después, La actriz publicó su acusación de manera pública.

“No sabía de dónde venían y cómo reaccionar. En ese momento dudé en responderle (a Mayra Couto). Me entró miedo y me cuestioné mil cosas. Lo primero que hice fue llamar a mis dos directores de ‘Al Fondo Hay Sitio’, al señor Jorge Tapia y a Toño Vega, porque estaba totalmente desconcertado... Le pregunté a los dos directores, que han estado desde el día cero hasta el final, dirigiéndonos a Mayra (Couto) y a mí en este trabajo y a todo el elenco. La recomendación de ambos fue que no le responda porque me estaba acusando de una serie de cosas que no son verdad”, explicó.

Andrés Wiese se refirió también a la acusación de Mayra, específicamente sobre el beso que intentó robarle a Mayra Couto.

El actor lo aceptó, pero indció otro contexto. “En el año 2012 viajamos a Nueva York Mayra Couto, Magdyel Ugaz y yo porque teníamos la costumbre de trabajar ahí para las colonias peruanas cuando la serie estaba en lo alto. Una noche, Mayra y yo fuimos a ver ‘El Rey León’ y después del teatro decidimos ir por unos tragos. La pasamos genial hasta que comenzó a llover torrencialmente y decidimos volver al hotel”, contó.

“Cuando volvimos al hotel, ella me dice que le daba miedo subir hasta su piso. No sé si estaba compartiendo cuarto con Magdyel Ugaz o no, así que ella decide ir conmigo a mi habitación. Yo no le dije a ella que vaya a mi cuarto... estuvimos echados en la cama y confieso que sí hubo un acercamiento porque habíamos pasado una noche en Nueva York. Reconozco que leí mal la señal y me equivoqué en intentar darle un beso, que ella frenó”, narró el actor.

El actor negó que él haya usado violencia para insistir en el beso. “Mayra adjudica a ese evento puntual que desde ese día comenzó una enemistad... A mí me dices que no, yo lo entiendo y se acabó. De lo que pasó más adelante no es como ella dice”, concluyó.