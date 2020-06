Andrés Wiese se refiere a relación con Melania Urbina tras intentar defenderse de ataques

Durante la entrevista que brindó Andrés Wiese a Aldo Miyashiro, el actor sorprendió al hacer referencia sobre su relación con Melania Urbina. Esto al intentar defenderse de las acusaciones de acoso sexual.

Andrés Wiese aclaró que siempre creyó que la mujer con la que conversaba y mandaba mensajes con connotación sexual (sexting) era mayor de edad.



“Aldo, yo he estado soltero por mucho tiempo, el sexting es una práctica cada vez más normal, no está mal hacerlo, siempre y cuando ambas partes están de acuerdo”, aclaró a Aldo Miyashiro.

En otro momento de la entrevista hizo referencia a Melania Urbina, con quien tuvo una larga relación. La reconocida actriz tiene actualmente 42 años y él 36.

“Esto ha sido demasiado grande, esa practica no está mal, pero a mí me han acusado de pedofilo, de aprovechar mi fama para buscar menores, una de las relaciones más bonitas que he tenido ha sido con una persona mayor que yo”, indicó.

Andrés Wiese indicó que no volverá a escribirse con una mujer que no conozco.

“No lo voy a volver a hacer, esto ha sido doloroso, es doloroso, he cometido un error pero ya toqué fondo, se me ha expuesto en señal abierta, se me ha exhibido, videos privados, mi intimidad se ha visto totalmente violada”, cuenta el actor.