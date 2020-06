Aldo Miyashiro niega que entrevista a Andrés Wiese haya sido "lavada de cara"

Luego que Aldo Miyashiro haya sido presa de criticas por supuestamente "lavarle la cara" a Andrés Wiese en entrevista, el conductor de La Banda del Chino indicó que no es así.

El también actor señaló que para esta entrevista se asesoró con una abogada feminista.

Cabe señalar que el día anterior, cuando lanzó la primera parte de la entrevista, el conductor aseguró que no era amigo de Andrés Wiese. En esta segunda parte, lo reiteró.

“Hay mucha gente que escribe como que ha querido ver una limpieza a Andrés Wiese. No somos amigos, no tenemos gran vínculo no tendría por qué defenderlo. Tendría que haberme pagado, pero yo necesito (...) No vamos a trabajar juntos”, indicó Aldo Miyashiro en su programa.

Asimismo, explicó que América TV no sabía sobre esta entrevista, que no fue ninguna decisión del canal.

“No lo comunicamos, hoy día recién he hablado sobre el tema y he explicado. Por qué América tendría que limpiar a Andrés Wiese si él no trabaja en América”, señaló.