Magaly se quiebra al hablar de su padre, a quien vio y no pudo abrazar durante la cuarentena

Magaly Medina no pudo contener sus emociones al hablar de su padre, a quien vio este fin de semana pero no pudo abrazar por la cuarentena debido al brote de COVID-19.

La conductora de TV se refirió a Mario Irivarren, quien apareció este lunes en el estreno de Esto es Guerra y contó que tenía coronavirus, por lo que no podía participar en el espacio. Sin embargo, señaló que una de sus grandes penas es no poder abrazar a sus familiares.

Magaly Medina lamenta no poder abrazar a su padre durante cuarentena

Ante ello, la conductora de TV se solidarizó con el guerrero. “Este fin de semana fui de lejos a ver a mi padre por una cuestión médica, porque él es una persona de 91 años, y me daba muchísimo dolor no poder abrazarlo porque no podía ser irresponsable”, contó Medina notoriamente afectada.

La animadora señaló que tuvo que tomar esa difícil decisión pese a que su última prueba de coronavirus salió negativa.

“Estamos valorando nuestras vidas y la libertad de poder movilizarte, salir, abrazar a la gente a la que amas. Hay veces que no podemos abrazar a nuestros padres, abuelos porque son mayores y son población vulnerable. En su caso (Mario Irivarren) seguro tiene gente mayor a la que no puede acercarse, y eso genera mucha ansiedad y mucha pena”, indicó.