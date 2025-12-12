Pandora redefine el espíritu de las fiestas con joyas que celebran la conexión y la emoción de regalar

Pandora redefine el espíritu de las fiestas con joyas que celebran la conexión y la emoción de regalarÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Con una estética cinematográfica y nostálgica, la campaña Holiday 2025 fue dirigida por el cineasta Roman Coppola, con fotografía de Craig McDean y Raymond Meier, y musicalizada por el icónico tema “God Only Knows” de The Beach Boys. El resultado es una narrativa visual emotiva que captura la esencia de las fiestas: una pausa, un reencuentro y una conexión genuina.
“Queríamos crear un universo donde el tiempo se detiene por un momento, donde la luz se siente más suave y cada pieza se convierte en un recordatorio de lo que realmente importa”, señalan A. Filippo Ficarelli y Francesco Terzo, directores creativos de Pandora.
Joyería para celebrar la conexión
La propuesta Pandora Holiday 2025 reúne dos colecciones que reinterpretan el arte de regalar desde la emoción y la intención:
- Pandora Moments, inspirada en el brillo del cielo nocturno, presenta nuevos charms lunares en cristal iridiscente que reflejan la luz con un efecto poético.
- Pandora Timeless destaca con diseños de moños brillantes y piedras en corte corazón que capturan el espíritu festivo, ideales para elevar los looks de temporada o convertirse en el regalo perfecto.
Más que un regalo
En un año donde las experiencias y los vínculos cobran mayor valor, Pandora recuerda que los mejores regalos nacen de las emociones. Cada joya se convierte en un símbolo de amor, gratitud y conexión, reafirmando que es mucho más que un objeto: es una historia personal.
Pandora Holiday 2025 es más que un regalo, es una historia que brilla desde el corazón.
