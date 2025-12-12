Esta temporada, Pandora invita a redescubrir el verdadero significado de regalar con su nueva propuesta navideña inspirada en la conexión, la alegría y la imaginación. Bajo su concepto “More Than a Gift”, la marca celebra los momentos especiales a través de joyas que no solo brillan, sino que también cuentan historias.

Pandora redefine el espíritu de las fiestas con joyas que celebran la conexión y la emoción de regalar

Con una estética cinematográfica y nostálgica, la campaña Holiday 2025 fue dirigida por el cineasta Roman Coppola, con fotografía de Craig McDean y Raymond Meier, y musicalizada por el icónico tema “God Only Knows” de The Beach Boys. El resultado es una narrativa visual emotiva que captura la esencia de las fiestas: una pausa, un reencuentro y una conexión genuina.

“Queríamos crear un universo donde el tiempo se detiene por un momento, donde la luz se siente más suave y cada pieza se convierte en un recordatorio de lo que realmente importa”, señalan A. Filippo Ficarelli y Francesco Terzo, directores creativos de Pandora.

Joyería para celebrar la conexión

La propuesta Pandora Holiday 2025 reúne dos colecciones que reinterpretan el arte de regalar desde la emoción y la intención:

Pandora Moments, inspirada en el brillo del cielo nocturno, presenta nuevos charms lunares en cristal iridiscente que reflejan la luz con un efecto poético.

Pandora Timeless destaca con diseños de moños brillantes y piedras en corte corazón que capturan el espíritu festivo, ideales para elevar los looks de temporada o convertirse en el regalo perfecto.

Más que un regalo

En un año donde las experiencias y los vínculos cobran mayor valor, Pandora recuerda que los mejores regalos nacen de las emociones. Cada joya se convierte en un símbolo de amor, gratitud y conexión, reafirmando que es mucho más que un objeto: es una historia personal.

Pandora Holiday 2025 es más que un regalo, es una historia que brilla desde el corazón.