Los estrenos imperdibles para disfrutar por streaming

El próximo fin de semana se presenta como una oportunidad única para maratonear con las novedades en las principales plataformas de streaming.
Estos son los cinco imperdibles:
• EL CABALLERO DE LOS SIETE REINOS: Del universo de Game of Thrones y la Casa del Dragón, llega una nueva aventura en la que un caballero andante adopta un niño escudero que esconde un linaje secreto.
Estreno domingo 18 I 20 hrs. Disponible en HBO Ca. 524/ 1524 HD y HBO MAX.
• POLO A POLO CON WILL SMITH: Nueva docuserie de National Geographic donde la estrella de “Hombres de negro” recorre el planeta de sur a norte, incluyendo el Amazonas. Smith descubre los secretos de los lugares más extremos, llevando su resistencia mental al límite.
Ya está disponible en DISNEY+.
• INMACULADA: Sidney Sweeney protagoniza un film donde encarna a una monja que al llegar a un convento descubre que está embarazada a pesar de aún ser virgen.
Estreno sábado 17. Disponible en HBO Ca. 524/ 1524 HD y HBO MAX.
• STAR TREK FLEET ACADEMY: Este nuevo show de la famosa serie de los años 60, sigue el día a día de los estudiantes de la escuela de cadetes Starfleet en el siglo 32.
Ya está disponible en PARAMOUNT+.
• BEAST GAMES: La competencia más alocada volvió a la pantalla. 200 participantes llevarán su mente y cuerpo al límite para ganar los 5 millones de dólares que ofrece Mr. Beast. Nueva temporada ya disponible en PRIME VIDEO.