Los estrenos imperdibles para disfrutar por streaming

Llegan nuevos estrenos a los distintos streamings, desde series y películas .

El próximo fin de semana se presenta como una oportunidad única para maratonear con las novedades en las principales plataformas de streaming.

Estos son los cinco imperdibles:

• EL CABALLERO DE LOS SIETE REINOS: Del universo de Game of Thrones y la Casa del Dragón, llega una nueva aventura en la que un caballero andante adopta un niño escudero que esconde un linaje secreto.

Estreno domingo 18 I 20 hrs. Disponible en HBO Ca. 524/ 1524 HD y HBO MAX.

• POLO A POLO CON WILL SMITH: Nueva docuserie de National Geographic donde la estrella de “Hombres de negro” recorre el planeta de sur a norte, incluyendo el Amazonas. Smith descubre los secretos de los lugares más extremos, llevando su resistencia mental al límite.

Ya está disponible en DISNEY+.

• INMACULADA: Sidney Sweeney protagoniza un film donde encarna a una monja que al llegar a un convento descubre que está embarazada a pesar de aún ser virgen.

Estreno sábado 17. Disponible en HBO Ca. 524/ 1524 HD y HBO MAX.

• STAR TREK FLEET ACADEMY: Este nuevo show de la famosa serie de los años 60, sigue el día a día de los estudiantes de la escuela de cadetes Starfleet en el siglo 32.

Ya está disponible en PARAMOUNT+.