Los estrenos imperdibles para disfrutar por streaming

Llegan nuevos estrenos a los distintos streamings, desde series y películas.

    "Inmaculada" llega a HBO.
    El próximo fin de semana se presenta como una oportunidad única para maratonear con las novedades en las principales plataformas de streaming.

    Estos son los cinco imperdibles:

    • EL CABALLERO DE LOS SIETE REINOS: Del universo de Game of Thrones y la Casa del Dragón, llega una nueva aventura en la que un caballero andante adopta un niño escudero que esconde un linaje secreto.

    Estreno domingo 18 I 20 hrs.  Disponible en HBO Ca. 524/ 1524 HD y HBO MAX.

    • POLO A POLO CON WILL SMITH: Nueva docuserie de National Geographic donde la estrella de “Hombres de negro” recorre el planeta de sur a norte, incluyendo el Amazonas. Smith descubre los secretos de los lugares más extremos, llevando su resistencia mental al límite.

    Ya está disponible en DISNEY+.

    • INMACULADA: Sidney Sweeney protagoniza un film donde encarna a una monja que al llegar a un convento descubre que está embarazada a pesar de aún ser virgen.

    Estreno sábado 17.  Disponible en HBO Ca. 524/ 1524 HD y HBO MAX.

    • STAR TREK FLEET ACADEMY:  Este nuevo show de la famosa serie de los años 60, sigue el día a día de los estudiantes de la escuela de cadetes Starfleet en el siglo 32.

    Ya está disponible en PARAMOUNT+.

    • BEAST GAMES: La competencia más alocada volvió a la pantalla. 200 participantes llevarán su mente y cuerpo al límite para ganar los 5 millones de dólares que ofrece Mr. Beast. Nueva temporada ya disponible en PRIME VIDEO.

