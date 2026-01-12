Wapa.pe
HBO Max triunfó en los Globos de Oro 2026: ‘The Pitt’, ‘Hacks’ y ‘Una batalla tras otra’ se llevaron premios

'The Pitt' ganó como Mejor serie dramática, mientras que 'Hacks' se destacó con Jean Smart como Mejor Actriz en Comedia.

    HBO Max fue uno de los grandes protagonistas de la noche más glamorosa del cine y la televisión. La plataforma cerró los Globos de Oro 2026 con varios premios para sus series y actores que ya son los favoritos de su audiencia.

    La 83.ª edición de los Golden Globes, realizada el domingo 11 de enero, se transmitió en vivo por TNT y HBO Max, y, si eres de los que no pudo verla en vivo, permanecerá disponible en la plataforma por dos semanas para quienes deseen revivirla.

    'The Pitt' la favorita de la noche

    'The Pitt' fue una de las grandes ganadoras de la noche al llevarse Mejor serie dramática de televisión, además del premio a Mejor actor en serie dramática, otorgado a Noah Wyle por su aclamada interpretación.

    En el terreno de la comedia, 'Hacks' volvió a brillar. Jean Smart obtuvo su tercer Golden Globe como Mejor Actriz en Serie de Comedia o Musical por su papel de Deborah Vance.

    En películas, Warner Bros. dominó la categoría cinematográfica con seis premios, liderados por 'Una batalla tras otra', que obtuvo cuatro Golden Globes, incluyendo Mejor Película Musical o de Comedia, Mejor Actriz de Reparto para Teyana Taylor, y los galardones a Mejor Dirección y Mejor Guion para Paul Thomas Anderson.

    A este triunfo se sumó 'Pecadores', que fue reconocida por su Mejor Banda Sonora, a cargo de Ludwig Göransson, y por el premio a Logro Cinematográfico y de Taquilla.

