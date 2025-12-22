Las 5 películas imperdibles para disfrutar en familia esta Navidad

La plataforma de streaming y TV en vivo de DIRECTV ofrece un catálogo especial de películas sobre la celebración.

La plataforma de streaming y TV en vivo DGO estrena una selección especial de películas navideñas, ideales para encender el espíritu festivo en Colombia y toda América Latina.

Los cinco títulos que ya están disponibles en la mencionada plataforma capturan la esencia de la Navidad: historias llenas de magia, romance, emociones sinceras, humor familiar y la calidez propia de estas fechas.

La propuesta incluye títulos pensados para disfrutar en casa y compartir momentos únicos con seres queridos.

Desde comedias entrañables hasta relatos que despiertan la nostalgia y el espíritu festivo, esta selección promete convertirse en el plan perfecto para diciembre.

Las historias navideñas destacadas en DGO

1. Dulce Amor para Navidad (Lifetime)

Una comedia romántica cálida y encantadora. Alan y Pablo, dueños de una cadena de croissants, quedan sin repartidor justo antes de Navidad, por lo que deben asumir ellos mismos la tarea. Durante las entregas, Alan conoce a Clara, la dueña del “Café del Corazón”, con quien surge una conexión inmediata. Pero cuando ambos descubren sus verdaderas identidades laborales, se desata el conflicto. Una historia sobre segundas oportunidades y el poder del espíritu navideño para sanar.

2. Esta Navidad (Sony Movies)

Una historia romántica contemporánea que ocurre entre trayectos de tren. Emma, una chef que está a punto de mudarse, y Adam, un ejecutivo de publicidad, coinciden a diario en su viaje rumbo a Londres. Entre miradas, conversaciones espontáneas y casualidades, nace una conexión inesperada que los lleva a enfrentarse a sus propios miedos justo en vísperas navideñas. Un relato sobre encuentros, decisiones y el amor que aparece cuando menos lo esperas.

3. Proyecto Deseo de Navidad (Studio Universal)

Lucy, conocida en su comunidad por interpretar a Santa Claus cada diciembre, recibe el inusual deseo de una niña que anhela “volver a sentir la Navidad como antes”. En su misión por cumplirlo, Lucy descubre que también tiene deseos propios que nunca se ha atrevido a expresar. Una película mágica y emotiva que recuerda que la Navidad es el momento perfecto para reconectar con lo esencial.

4. Guerras de Navidad (Food Network)

Una propuesta navideña distinta, llena de sabor y diversión. Este especial reúne a cocineros y aficionados en competencias culinarias festivas donde los protagonistas son los postres, los platos tradicionales, la creatividad y el buen humor. Ideal para ver en familia y despertar inspiración para las recetas navideñas.

5. Cuatro Navidades y un Amor (Universal)