Las 5 películas imperdibles para disfrutar en familia esta Navidad
La plataforma de streaming y TV en vivo DGO estrena una selección especial de películas navideñas, ideales para encender el espíritu festivo en Colombia y toda América Latina.
Los cinco títulos que ya están disponibles en la mencionada plataforma capturan la esencia de la Navidad: historias llenas de magia, romance, emociones sinceras, humor familiar y la calidez propia de estas fechas.
La propuesta incluye títulos pensados para disfrutar en casa y compartir momentos únicos con seres queridos.
Desde comedias entrañables hasta relatos que despiertan la nostalgia y el espíritu festivo, esta selección promete convertirse en el plan perfecto para diciembre.
Las historias navideñas destacadas en DGO
1. Dulce Amor para Navidad (Lifetime)
Una comedia romántica cálida y encantadora. Alan y Pablo, dueños de una cadena de croissants, quedan sin repartidor justo antes de Navidad, por lo que deben asumir ellos mismos la tarea. Durante las entregas, Alan conoce a Clara, la dueña del “Café del Corazón”, con quien surge una conexión inmediata. Pero cuando ambos descubren sus verdaderas identidades laborales, se desata el conflicto. Una historia sobre segundas oportunidades y el poder del espíritu navideño para sanar.
2. Esta Navidad (Sony Movies)
Una historia romántica contemporánea que ocurre entre trayectos de tren. Emma, una chef que está a punto de mudarse, y Adam, un ejecutivo de publicidad, coinciden a diario en su viaje rumbo a Londres. Entre miradas, conversaciones espontáneas y casualidades, nace una conexión inesperada que los lleva a enfrentarse a sus propios miedos justo en vísperas navideñas. Un relato sobre encuentros, decisiones y el amor que aparece cuando menos lo esperas.
3. Proyecto Deseo de Navidad (Studio Universal)
Lucy, conocida en su comunidad por interpretar a Santa Claus cada diciembre, recibe el inusual deseo de una niña que anhela “volver a sentir la Navidad como antes”. En su misión por cumplirlo, Lucy descubre que también tiene deseos propios que nunca se ha atrevido a expresar. Una película mágica y emotiva que recuerda que la Navidad es el momento perfecto para reconectar con lo esencial.
4. Guerras de Navidad (Food Network)
Una propuesta navideña distinta, llena de sabor y diversión. Este especial reúne a cocineros y aficionados en competencias culinarias festivas donde los protagonistas son los postres, los platos tradicionales, la creatividad y el buen humor. Ideal para ver en familia y despertar inspiración para las recetas navideñas.
5. Cuatro Navidades y un Amor (Universal)
Una historia romántica que se teje a través de cuatro Navidades consecutivas. Tras un encuentro inolvidable en un mercado navideño, dos personas toman caminos diferentes. Pero año tras año, el destino parece insistir en reunirlos. Un relato sobre el amor que madura, las segundas oportunidades y la magia que solo diciembre puede traer.