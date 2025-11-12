Latin Grammy 2025: los grandes nominados y cómo ver la ceremonia de premiación en vivo

Este jueves se realizará en Las Vegas el tradicional evento para galardonar a las figuras más importantes de la música latina, el Latin Grammy .

DIRECTV y DGO contarán con la más completa transmisión, desde la alfombra roja hasta la entrega de las estatuillas y los shows en vivo.

DIRECTV y DGO contarán con la más completa transmisión, desde la alfombra roja hasta la entrega de las estatuillas y los shows en vivo.

La Academia Latina de la Grabación celebrará este jueves la 26ª edición de los Latin Grammy, la gala más importante de la música latina, y todos los detalles del evento se podrán ver en a través de DIRECTV y de su la plataforma de streaming y TV en vivo DGO.

Los galardones entregados por la Academia latina de la grabación tendrán su gala 2025 en el MGM Grand Garden Arena de La Vegas y este año Maluma y Roselyn Sánchez estarán a cargo de la ceremonia.

La transmisión tendrá una duración aproximada de tres horas y podrá verse en toda Latinoamérica, desde las 19:00 (hora local), por la señal TNT, presente en los canales 1502 HD/ 502 del servicio de televisión satelital de DIRECTV y en la plataforma DGO, que permite acceder a los contenidos a través de cualquier dispositivo móvil como una computadora o un celular.

Los principales nominados