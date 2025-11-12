Latin Grammy 2025: los grandes nominados y cómo ver la ceremonia de premiación en vivo

Latin Grammy 2025: los grandes nominados y cómo ver la ceremonia de premiación en vivoÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
La Academia Latina de la Grabación celebrará este jueves la 26ª edición de los Latin Grammy, la gala más importante de la música latina, y todos los detalles del evento se podrán ver en a través de DIRECTV y de su la plataforma de streaming y TV en vivo DGO.
Los galardones entregados por la Academia latina de la grabación tendrán su gala 2025 en el MGM Grand Garden Arena de La Vegas y este año Maluma y Roselyn Sánchez estarán a cargo de la ceremonia.
La transmisión tendrá una duración aproximada de tres horas y podrá verse en toda Latinoamérica, desde las 19:00 (hora local), por la señal TNT, presente en los canales 1502 HD/ 502 del servicio de televisión satelital de DIRECTV y en la plataforma DGO, que permite acceder a los contenidos a través de cualquier dispositivo móvil como una computadora o un celular.
Los principales nominados
En cuanto a las nominaciones, Bad Bunny lidera con 12 menciones, incluyendo Álbum del Año y Canción del Año, seguido por el dúo argentino CA7RIEL & Paco Amoroso y el productor mexicano Edgar Barrera, ambos con 10 nominaciones. Karol G, Rauw Alejandro y otros artistas completan la lista de favoritos en una edición que promete ser histórica. La noche de premiación incluirá presentaciones especiales de Bad Bunny, CA7RIEL & Paco Amoroso, KAROL G y Jesús Ortiz Paz (Fuerza Regida) y del cinco veces ganador del Latin Grammy Marco Antonio Solís, entre otros.