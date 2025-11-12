Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
ES OFICIAL | Sedapal anuncia MASIVO corte de agua este 12 de noviembre en varios distritos de Lima hasta por 12 horas

Latin Grammy 2025: los grandes nominados y cómo ver la ceremonia de premiación en vivo

Este jueves se realizará en Las Vegas el tradicional evento para galardonar a las figuras más importantes de la música latina, el  Latin Grammy.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Latin Grammy 2025: los grandes nominados y cómo ver la ceremonia de premiación en vivo
    DIRECTV y DGO contarán con la más completa transmisión, desde la alfombra roja hasta la entrega de las estatuillas y los shows en vivo.
    Latin Grammy 2025: los grandes nominados y cómo ver la ceremonia de premiación en vivo

    La Academia Latina de la Grabación celebrará este jueves la 26ª edición de los Latin Grammy, la gala más importante de la música latina, y todos los detalles del evento se podrán ver en a través de DIRECTV y de su la plataforma de streaming y TV en vivo DGO.

    wapa.pe

    LEE MÁS: "Mátate, amor", con Jennifer Lawrence y Robert Pattinson, llega a cines de Perú: ¿de qué trata?

    Los galardones entregados por la Academia latina de la grabación tendrán su gala 2025 en el MGM Grand Garden Arena de La Vegas y este año Maluma y Roselyn Sánchez estarán a cargo de la ceremonia.

    La transmisión tendrá una duración aproximada de tres horas y podrá verse en toda Latinoamérica, desde las 19:00 (hora local), por la señal TNT, presente en los canales 1502 HD/ 502 del servicio de televisión satelital de DIRECTV y en la plataforma DGO, que permite acceder a los contenidos a través de cualquier dispositivo móvil como una computadora o un celular.

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: Halloween se apodera del streaming con historias que te pondrán los pelos de punta

    Los principales nominados

    En cuanto a las nominaciones, Bad Bunny lidera con 12 menciones, incluyendo Álbum del Año y Canción del Año, seguido por el dúo argentino CA7RIEL & Paco Amoroso y el productor mexicano Edgar Barrera, ambos con 10 nominaciones. Karol G, Rauw Alejandro y otros artistas completan la lista de favoritos en una edición que promete ser histórica. La noche de premiación incluirá presentaciones especiales de Bad Bunny, CA7RIEL & Paco Amoroso, KAROL G y Jesús Ortiz Paz (Fuerza Regida) y del cinco veces ganador del Latin Grammy Marco Antonio Solís, entre otros.

    SOBRE EL AUTOR:
    Latin Grammy 2025: los grandes nominados y cómo ver la ceremonia de premiación en vivo
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

    PRECIO

    S/ 37.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;