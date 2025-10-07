TASK: UNIDAD ESPECIAL en HBO MAX: ¿de qué trata el nuevo capítulo?

Cada domingo llega a HBO Max un nuevo episodio de TASK: UNIDAD ESPECIAL, la serie creada por Brad Ingelsby (Mare of Easttown) y protagonizada por Mark Ruffalo y Tom Pelphrey.

En su quinto capítulo, la tensión escala a niveles inesperados, llevando al límite tanto a la ley como a quienes la rompen. A diferencia de Mare of Easttown, TASK apuesta por un ritmo cercano a los grandes thrillers cinematográficos. Como señala el productor ejecutivo Mark Roybal: “TASK habita el mismo mundo que su predecesora, pero es un thriller de acción más propulsivo, en la línea de Heat de Michael Mann.”

La directora Salli Richardson-Whitfield agrega: “Llegas a preocuparte tanto por las personas del lado de la ley como por las que la rompen. Incluso Tom Brandis es un hombre con defectos, pero que protege a su familia y a sus seres queridos, al igual que aquellos a quienes intenta atrapar”. Este enfoque humano se refleja también en lo visual: Jeremiah Zagar aporta una mirada íntima y poética para adentrarse en los personajes, mientras Richardson-Whitfield ofrece secuencias de acción de gran escala.

TASK: UNIDAD ESPECIAL está protagonizada por Mark Ruffalo, Tom Pelphrey, Emilia Jones, Jamie McShane, Sam Keeley, Thuso Mbedu, Fabien Frankel, Alison Oliver, Raúl Castillo, Silvia Dionicio, Phoebe Fox y Martha Plimpton. Brad Ingelsby es creador, guionista, showrunner y productor ejecutivo.