TASK: UNIDAD ESPECIAL en HBO MAX: ¿de qué trata el nuevo capítulo?

Cada domingo llega a HBO Max un nuevo episodio de TASK: UNIDAD ESPECIAL, la serie creada por Brad Ingelsby (Mare of Easttown) y protagonizada por Mark Ruffalo y Tom Pelphrey.

    Task: el thriller que une acción y humanidad.
    En su quinto capítulo, la tensión escala a niveles inesperados, llevando al límite tanto a la ley como a quienes la rompen. A diferencia de Mare of Easttown, TASK apuesta por un ritmo cercano a los grandes thrillers cinematográficos. Como señala el productor ejecutivo Mark Roybal: “TASK habita el mismo mundo que su predecesora, pero es un thriller de acción más propulsivo, en la línea de Heat de Michael Mann.”

    La directora Salli Richardson-Whitfield agrega: “Llegas a preocuparte tanto por las personas del lado de la ley como por las que la rompen. Incluso Tom Brandis es un hombre con defectos, pero que protege a su familia y a sus seres queridos, al igual que aquellos a quienes intenta atrapar”. Este enfoque humano se refleja también en lo visual: Jeremiah Zagar aporta una mirada íntima y poética para adentrarse en los personajes, mientras Richardson-Whitfield ofrece secuencias de acción de gran escala.

    TASK: UNIDAD ESPECIAL está protagonizada por Mark Ruffalo, Tom Pelphrey, Emilia Jones, Jamie McShane, Sam Keeley, Thuso Mbedu, Fabien Frankel, Alison Oliver, Raúl Castillo, Silvia Dionicio, Phoebe Fox y Martha Plimpton. Brad Ingelsby es creador, guionista, showrunner y productor ejecutivo.

    Ya están disponibles los primeros episodios en HBO Max. No te pierdas el nuevo capítulo de TASK: UNIDAD ESPECIAL y acompaña la cuenta regresiva hacia el gran final de temporada.

    SOBRE EL AUTOR:
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

