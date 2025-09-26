Wapa.pe
La película de terror tiene a Maya de protagonista, quien enfrenta nuevamente a los aterradores enmascarados en una noche aterradora en un remoto Airbnb.

    La espera terminó: este 25 de septiembre llega a las salas de cine “Los extraños: capítulo 2”, la secuela de una de las sagas más perturbadoras del terror contemporáneo. Dirigida por Renny Harlin, la cinta promete mantener al público al filo del asiento con una historia cargada de tensión y escenas imposibles de olvidar.

    wapa.pe

    ¿De qué trata 'Los extraños: capítulo 2'?

    La trama sigue a Maya (Madelaine Petsch), quien, tras sobrevivir a la primera masacre, vuelve a ser acechada por los tres enmascarados de la primera parte. Lo que comienza como un viaje romántico en carretera se transforma en un infierno cuando la pareja se ve obligada a pasar la noche en un remoto Airbnb. Al caer la oscuridad, los asesinos regresan para terminar lo que dejaron inconcluso.

    Un elenco de lujo para un terror sin concesiones

    El reparto reúne a Madelaine Petsch, Gabriel Basso, Rachel Shenton y Richard Brake, quienes dan vida a una historia que combina atmósferas claustrofóbicas, violencia visceral y la sensación de que nadie está a salvo.

    Una saga para los verdaderos fanáticos del género

    “Los extraños: capítulo 2” forma parte de The Strangers Universe, un proyecto cinematográfico que busca crear una experiencia inmersiva para los amantes del terror, al nivel de clásicos modernos como Scream, Annabelle o Chucky.

    Con un estilo crudo y sin concesiones, esta segunda entrega promete ser una de las películas de terror más comentadas del 2024.

    'Los extraños: capítulo 2' llega a cines peruano con más terror y suspenso: fecha de estreno y más
