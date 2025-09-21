“Task”: intriga, misterio y giros inesperados en la nueva apuesta de HBO Max con Mark Ruffalo

Brad Ingelsby , creador de la serie, habló sobre qué lo inspiró a dar vida a la serie de moda en HBO Max y por qué convocó a Mark Ruffalo para el protagónico.

Brad Ingelsby es el creador de 'Task', la nueva serie de Mark Rufallo para HBO Max | Foto: Composición de Wapa

El 2025 trae consigo una de las producciones más esperadas de HBO Max. “Task”, un thriller psicológico cargado de tensión y giros que promete convertirse en la miniserie del año. Con una trama que mezcla misterio, obsesión y dilemas morales, quien ha dado detalles de esta ficción es Brad Ingelsby, su creador y guionista.

De acuerdo a Ingelby, un tío, exsacerdote agustino, le sirvió de inspiración para la construcción del personaje central de 'Task', el cual recae en Mark Ruffalo. "Leí que el FBI utiliza sacerdotes y otros clérigos tras sucesos con víctimas masivas; los llevan para asesorar a las víctimas y a sus familias tras una tragedia", indicó.

El creador usó esta premisa para dar vida a Tom (Ruffalo), un agente marcado por la pérdida y las dudas sobre la fe, que busca entender el sufrimiento humano sin caer en clichés religiosos.

Sobre la elección de Ruffalo y Tom Pelphrey, quien da vida a Robbie, para protagonizar 'Task', Brad Ingelsby indicó que 'Mark posee tantas cualidades que admira' que pensó de inmediato en él.

"Con Pelphrey se hizo una audición, leyó una escena y, ¿sabes?, tiene una risa genial, una exuberancia alegre que sentí que tenía Robbie. Cuando lo vi en la grabación, pensé: '¡Guau! Tiene todas esas cualidades que necesito'. Tanto Mark como Tom son tan buenos en la serie, la superaron", compartió.

Sobre los temas detrás de 'Task', un thriller emocionante, pero también que hace al público atravesar escenas donde el duelo, la redención y la venganza están presentes, Ingelsby dijo que usó estos temas para llevar al espectador a través de un 'viaje de fe' y de muchas preguntas sobre ella.

"Crecí como católico, pero tengo tantas preguntas que no siempre logro entenderlas. Quería un personaje que hiciera eso. La serie tiene emociones, sustos y giros inesperados, pero al final tiene que tratarse de algo realmente emotivo, lo cual espero que haya funcionado", manifestó.