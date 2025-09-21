Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
ES OFICIAL | Trabajadores CAS reciben la mejor noticia con nueva ley APROBADA por el Congreso

“Task”: intriga, misterio y giros inesperados en la nueva apuesta de HBO Max con Mark Ruffalo

Brad Ingelsby, creador de la serie, habló sobre qué lo inspiró a dar vida a la serie de moda en HBO Max y por qué convocó a Mark Ruffalo para el protagónico.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    “Task”: intriga, misterio y giros inesperados en la nueva apuesta de HBO Max con Mark Ruffalo
    Brad Ingelsby es el creador de 'Task', la nueva serie de Mark Rufallo para HBO Max | Foto: Composición de Wapa
    “Task”: intriga, misterio y giros inesperados en la nueva apuesta de HBO Max con Mark Ruffalo

    El 2025 trae consigo una de las producciones más esperadas de HBO Max. “Task, un thriller psicológico cargado de tensión y giros que promete convertirse en la miniserie del año. Con una trama que mezcla misterio, obsesión y dilemas morales, quien ha dado detalles de esta ficción es Brad Ingelsby, su creador y guionista.

    wapa.pe

    PUEDES VER: 'Camina o muere': Mark Hamill vuelve a cines peruanos con película inspirada en libro de Stephen King

    De acuerdo a Ingelby, un tío, exsacerdote agustino, le sirvió de inspiración para la construcción del personaje central de 'Task', el cual recae en Mark Ruffalo. "Leí que el FBI utiliza sacerdotes y otros clérigos tras sucesos con víctimas masivas; los llevan para asesorar a las víctimas y a sus familias tras una tragedia", indicó.

    El creador usó esta premisa para dar vida a Tom (Ruffalo), un agente marcado por la pérdida y las dudas sobre la fe, que busca entender el sufrimiento humano sin caer en clichés religiosos.

    Sobre la elección de Ruffalo y Tom Pelphrey, quien da vida a Robbie, para protagonizar 'Task', Brad Ingelsby indicó que 'Mark posee tantas cualidades que admira' que pensó de inmediato en él.

    "Con Pelphrey se hizo una audición, leyó una escena y, ¿sabes?, tiene una risa genial, una exuberancia alegre que sentí que tenía Robbie. Cuando lo vi en la grabación, pensé: '¡Guau! Tiene todas esas cualidades que necesito'. Tanto Mark como Tom son tan buenos en la serie, la superaron", compartió.

    Sobre los temas detrás de 'Task', un thriller emocionante, pero también que hace al público atravesar escenas donde el duelo, la redención y la venganza están presentes, Ingelsby dijo que usó estos temas para llevar al espectador a través de un 'viaje de fe' y de muchas preguntas sobre ella.

    "Crecí como católico, pero tengo tantas preguntas que no siempre logro entenderlas. Quería un personaje que hiciera eso. La serie tiene emociones, sustos y giros inesperados, pero al final tiene que tratarse de algo realmente emotivo, lo cual espero que haya funcionado", manifestó.

    “Task”, la nueva serie de HBO Max, está protagonizada por Mark Rufallo y Tom Pelphrey. Los capítulos se estrenan todos los domingos. Serán siete episodios en total.

    SOBRE EL AUTOR:
    “Task”: intriga, misterio y giros inesperados en la nueva apuesta de HBO Max con Mark Ruffalo
    Flavia Paredes

    Me gusta el cine más que el streaming. Egresada de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Soy parte de GLR desde el 2017 en marcas como La República y Wapa.pe

    Lo último en Wapa

    Ver 'DanDaDan', temporada 2 cap 1 en español latino: Link para ver el estreno del anime

    "Gladiador 2", película completa en español latino: en qué streaming ver cinta con Pedro Pascal

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

    PRECIO

    S/ 40.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Rally Kart

    RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

    PRECIO

    S/ 19.50
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;