Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Maju Mantilla se enteró de su separación con el programa de Magaly, según productora

¿Ya viste la irreverente 'Mujeres con hombreras'? Así es la nueva serie de HBO Max que todos comentan

La serie 'Mujeres con hombreras' llega a HBO Max, sorprendiendo al público con su humor absurdo y estética muy al estilo Almodóvar. Wapa conversó con su creador, Gonzalo Córdova.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ¿Ya viste la irreverente 'Mujeres con hombreras'? Así es la nueva serie de HBO Max que todos comentan
    'Mujeres con hombreras' es la primera serie en español de Adult Swim | Foto: Composición de Wapa
    ¿Ya viste la irreverente 'Mujeres con hombreras'? Así es la nueva serie de HBO Max que todos comentan

    El catálogo de animación para adultos en Latinoamérica tiene un nuevo título que promete ganarse el interés de los televidentes. Se trata de 'Mujeres con hombreras', una serie en stop-motion que debutó en Adult Swim y ahora aterriza en HBO Max para el público latino.

    wapa.pe

    PUEDES VER: Peacemaker, temporada 2 capítulo 1 en español latino: LINK para ver estreno con John Cena

    En ese sentido, Wapa.pe conversó con Gonzalo Córdova, creador de esta serie que nos sorprende con una estética arriesgada y un humor cargado de referencias al cine de Pedro Almodóvar.

    "La serie nos lleva a conocer a una española, Marioneta, que se muda a Ecuador para comenzar un negocio con los cuys, pero, en medio de este viaje, notará que una persona la persigue. Ella no sabe si es un amante o alguien relacionado con el mundo de los negocios", dijo Córdova en entrevista con Wapa.pe

    A lo largo de sus capítulos, 'Mujeres con hombreras' nos dejará ver a la protagonista conocer a un grupo de mujeres extravagantes, fuertes y ambiciosas con quienes explora temas como el amor, la familia y el poder, siempre desde un tono mordaz y visualmente extravagante.

    "La serie tiene dos fuentes de inspiración, el primero es el Bob Baker Marionette Theater, un teatro que hace espectáculos con títeres en Los Ángeles y de Almodóvar. Cuando pensé en ellos, se me ocurrió el nombre del show, cómo iban a ser las mujeres de la historia y demás", compartió.

    Pero, la trama no solo nos muestra las experiencias de este singular grupo de mujeres, también se permite incluir a un personaje que en los últimos años ha comenzado a ser visto como algo más que un alimento, sino también, como una mascota, el cuy. Sobre él, Gonzalo Córdova dice que quiso incluir algo de aquel Ecuador que dejó cuando tenía 6 años junto a su familia y extraña.

    "Tuve la idea que esta primera temporada incluya al cuy. Mientras pensaba en mis memorias sobre Ecuador, recordé un viaje al país. En algún momento, paramos en un restaurante y vimos que dentro de jaulas tenían cuys. Mi familia se mudó a Estados Unidos cuando yo era niño, por lo que yo los veía como mascotas, pero no todos los ven así. En la serie quería explorar esas emociones, esos choques culturales y esas características de los países latinoamericanos que muchas veces en el extranjero no las plasman. Quería presentar algo muy significativo para mí", manifestó

    Con una historia que une su estética melodramática, personajes excéntricos y diálogos cargados de ironía, 'Mujeres con hombreras' promete convertirse en una historia atractiva y reflexiva dentro de la animación para adultos. Sus 11 capítulos se irán estrenando semanalmente en HBO Max.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¿Ya viste la irreverente 'Mujeres con hombreras'? Así es la nueva serie de HBO Max que todos comentan
    Flavia Paredes

    Me gusta el cine más que el streaming. Egresada de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Soy parte de GLR desde el 2017 en marcas como La República y Wapa.pe

    Lo último en Wapa

    Serie completa de "Tu lugar es a mi lado" en español: dónde ver la historia colombiana

    Así lucía Tino Heredia, el novio de Mónica Santa María de Nubeluz que desapareció

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Boutique del Bonsai

    Precioso bonsái 3 modelos a elegir

    PRECIO

    S/ 18.90
    Comprar

    Salón Spa Gina

    Miraflores: Extensiones de pestañas y más

    PRECIO

    S/ 39.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;