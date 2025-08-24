¿Ya viste la irreverente 'Mujeres con hombreras'? Así es la nueva serie de HBO Max que todos comentan

La serie 'Mujeres con hombreras' llega a HBO Max , sorprendiendo al público con su humor absurdo y estética muy al estilo Almodóvar. Wapa conversó con su creador, Gonzalo Córdova.

El catálogo de animación para adultos en Latinoamérica tiene un nuevo título que promete ganarse el interés de los televidentes. Se trata de 'Mujeres con hombreras', una serie en stop-motion que debutó en Adult Swim y ahora aterriza en HBO Max para el público latino.

En ese sentido, Wapa.pe conversó con Gonzalo Córdova, creador de esta serie que nos sorprende con una estética arriesgada y un humor cargado de referencias al cine de Pedro Almodóvar.

"La serie nos lleva a conocer a una española, Marioneta, que se muda a Ecuador para comenzar un negocio con los cuys, pero, en medio de este viaje, notará que una persona la persigue. Ella no sabe si es un amante o alguien relacionado con el mundo de los negocios", dijo Córdova en entrevista con Wapa.pe

A lo largo de sus capítulos, 'Mujeres con hombreras' nos dejará ver a la protagonista conocer a un grupo de mujeres extravagantes, fuertes y ambiciosas con quienes explora temas como el amor, la familia y el poder, siempre desde un tono mordaz y visualmente extravagante.

"La serie tiene dos fuentes de inspiración, el primero es el Bob Baker Marionette Theater, un teatro que hace espectáculos con títeres en Los Ángeles y de Almodóvar. Cuando pensé en ellos, se me ocurrió el nombre del show, cómo iban a ser las mujeres de la historia y demás", compartió.

Pero, la trama no solo nos muestra las experiencias de este singular grupo de mujeres, también se permite incluir a un personaje que en los últimos años ha comenzado a ser visto como algo más que un alimento, sino también, como una mascota, el cuy. Sobre él, Gonzalo Córdova dice que quiso incluir algo de aquel Ecuador que dejó cuando tenía 6 años junto a su familia y extraña.

"Tuve la idea que esta primera temporada incluya al cuy. Mientras pensaba en mis memorias sobre Ecuador, recordé un viaje al país. En algún momento, paramos en un restaurante y vimos que dentro de jaulas tenían cuys. Mi familia se mudó a Estados Unidos cuando yo era niño, por lo que yo los veía como mascotas, pero no todos los ven así. En la serie quería explorar esas emociones, esos choques culturales y esas características de los países latinoamericanos que muchas veces en el extranjero no las plasman. Quería presentar algo muy significativo para mí", manifestó