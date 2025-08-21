Wapa.pe
Peacemaker, temporada 2 capítulo 1 en español latino: LINK para ver estreno con John Cena

Peacemaker, temporada 2 capítulo 1 en español latino: LINK para ver estreno con John Cena

'Peacemaker' regresa a HBO Max el 21 de agosto con su esperada segunda temporada, protagonizada nuevamente por John Cena como Christopher Smith en una nueva historia intensa y divertida.

    'Peacemaker' vuelve con nuevos capítulos para gusto de sus fans. ¿James Gunn unirá su historia con Superman? | Foto: HBO Max
    El universo de los superhéroes de DC vuelve a brillar: 'Peacemaker' regresa este 21 de agosto con su esperada segunda temporada en HBO Max. John Cena retoma el papel de Christopher Smith, en una historia más intensa, divertida y conectada al nuevo DCU de James Gunn. Entre multiversos, cameos y nuevas caras, la serie promete momentos épicos que harán reír a los fans.

    wapa.pe

    PUEDES VER: 'Peacemaker', temporada 2 presentó su tráiler: John Cena vuelve con su irreverente superhéroe

    ¿Cuándo sale 'Peacemaker' temporada 2?

    La temporada 2 de 'Peacemaker' la podrás ver en HBO Max desde el jueves 21 de agosto. El estreno será semanal.

    Link para ver 'Peacemaker' temporada 2 capítulo 1

    'Peacemaker', temporada 2 se podrá ver solo por HBO Max. Si ya tienes una cuenta en el streaming INGRESA A ESTE LINK.

    Tráiler de 'Peacemaker', temporada 2

    'Peacemaker' temporada 2: hora de estreno de la serie

    Para ver el capítulo 1 de la temporada 2 de “Peacemaker” lo podrás hacer vía HBO Max este jueves 21 de agosto. Conoce la hora de acuerdo a tu país:

    • México: 7.00 p. m.
    • Colombia: 8.00 p. m.
    • Ecuador: 8.00 p. m.
    • Venezuela: 9.00 p. m.
    • Chile: 9.00 p. m.
    • Argentina: 10.00 p. m.
    • Perú: 8.00 p. m.
    • Bolivia: 9.00 p. m.
    • Paraguay: 10.00 p. m.
    • Uruguay: 10.00 p. m.
    • España: 3.00 a. m. (hora peninsular)

    ¿Qué pasará en la temporada 2 de Peacemaker?

    Chris Smith ('Peacemaker') vuelve inmerso en un universo retocado. Explorará realidades alternativas, enfrentará su pasado traumático y buscará redimirse dentro de este nuevo DC Universe (DCU). Preguntas como ¿pertenecerá a la Justice League? y ¿cómo encaja su historia con el reboot de Gunn? colman los primeros episodios.

    Reparto de la temporada 2 de Peacemaker

    • John Cena es Peacemaker / Chris Smith (+ versión alterna)
    • Danielle Brooks es Leota Adebayo
    • Freddie Stroma es Adrian Chase / Vigilante
    • Jennifer Holland es Emilia Harcourt
    • Steve Agee es John Economos
    • Robert Patrick es Auggie Smith / White Dragon
    • Nhut Le es Judomaster
    • Frank Grillo es Rick Flag Sr.
    • Tim Meadows es Langston Fleury
    • Sol Rodríguez es Sasha Bordeaux
    • Michael Rooker es Red St. Wild
    • Isabela Merced es Kendra Saunders / Hawkgirl
    • Nathan Fillion es Guy Gardner / Green Lantern
    • Sean Gunn es Maxwell Lord
    SOBRE EL AUTOR:
    Flavia Paredes

    Me gusta el cine más que el streaming. Egresada de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Soy parte de GLR desde el 2017 en marcas como La República y Wapa.pe

    ;