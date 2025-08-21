Peacemaker, temporada 2 capítulo 1 en español latino: LINK para ver estreno con John Cena

' Peacemaker ' regresa a HBO Max el 21 de agosto con su esperada segunda temporada, protagonizada nuevamente por J ohn Cena como Christopher Smith en una nueva historia intensa y divertida.

El universo de los superhéroes de DC vuelve a brillar: 'Peacemaker' regresa este 21 de agosto con su esperada segunda temporada en HBO Max. John Cena retoma el papel de Christopher Smith, en una historia más intensa, divertida y conectada al nuevo DCU de James Gunn. Entre multiversos, cameos y nuevas caras, la serie promete momentos épicos que harán reír a los fans.

¿Cuándo sale 'Peacemaker' temporada 2?

La temporada 2 de 'Peacemaker' la podrás ver en HBO Max desde el jueves 21 de agosto. El estreno será semanal.

Link para ver 'Peacemaker' temporada 2 capítulo 1

'Peacemaker', temporada 2 se podrá ver solo por HBO Max. Si ya tienes una cuenta en el streaming INGRESA A ESTE LINK.

Tráiler de 'Peacemaker', temporada 2

'Peacemaker' temporada 2: hora de estreno de la serie

Para ver el capítulo 1 de la temporada 2 de “Peacemaker” lo podrás hacer vía HBO Max este jueves 21 de agosto. Conoce la hora de acuerdo a tu país:

México: 7.00 p. m.

Colombia: 8.00 p. m.

Ecuador: 8.00 p. m.

Venezuela: 9.00 p. m.

Chile: 9.00 p. m.

Argentina: 10.00 p. m.

Perú: 8.00 p. m.

Bolivia: 9.00 p. m.

Paraguay: 10.00 p. m.

Uruguay: 10.00 p. m.

España: 3.00 a. m. (hora peninsular)

¿Qué pasará en la temporada 2 de Peacemaker?

Chris Smith ('Peacemaker') vuelve inmerso en un universo retocado. Explorará realidades alternativas, enfrentará su pasado traumático y buscará redimirse dentro de este nuevo DC Universe (DCU). Preguntas como ¿pertenecerá a la Justice League? y ¿cómo encaja su historia con el reboot de Gunn? colman los primeros episodios.

Reparto de la temporada 2 de Peacemaker