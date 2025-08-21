Peacemaker, temporada 2 capítulo 1 en español latino: LINK para ver estreno con John Cena

Peacemaker, temporada 2 capítulo 1 en español latino: LINK para ver estreno con John CenaÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
El universo de los superhéroes de DC vuelve a brillar: 'Peacemaker' regresa este 21 de agosto con su esperada segunda temporada en HBO Max. John Cena retoma el papel de Christopher Smith, en una historia más intensa, divertida y conectada al nuevo DCU de James Gunn. Entre multiversos, cameos y nuevas caras, la serie promete momentos épicos que harán reír a los fans.
PUEDES VER: 'Peacemaker', temporada 2 presentó su tráiler: John Cena vuelve con su irreverente superhéroe
¿Cuándo sale 'Peacemaker' temporada 2?
La temporada 2 de 'Peacemaker' la podrás ver en HBO Max desde el jueves 21 de agosto. El estreno será semanal.
Link para ver 'Peacemaker' temporada 2 capítulo 1
'Peacemaker', temporada 2 se podrá ver solo por HBO Max. Si ya tienes una cuenta en el streaming INGRESA A ESTE LINK.
Tráiler de 'Peacemaker', temporada 2
'Peacemaker' temporada 2: hora de estreno de la serie
Para ver el capítulo 1 de la temporada 2 de “Peacemaker” lo podrás hacer vía HBO Max este jueves 21 de agosto. Conoce la hora de acuerdo a tu país:
- México: 7.00 p. m.
- Colombia: 8.00 p. m.
- Ecuador: 8.00 p. m.
- Venezuela: 9.00 p. m.
- Chile: 9.00 p. m.
- Argentina: 10.00 p. m.
- Perú: 8.00 p. m.
- Bolivia: 9.00 p. m.
- Paraguay: 10.00 p. m.
- Uruguay: 10.00 p. m.
- España: 3.00 a. m. (hora peninsular)
¿Qué pasará en la temporada 2 de Peacemaker?
Chris Smith ('Peacemaker') vuelve inmerso en un universo retocado. Explorará realidades alternativas, enfrentará su pasado traumático y buscará redimirse dentro de este nuevo DC Universe (DCU). Preguntas como ¿pertenecerá a la Justice League? y ¿cómo encaja su historia con el reboot de Gunn? colman los primeros episodios.
Reparto de la temporada 2 de Peacemaker
- John Cena es Peacemaker / Chris Smith (+ versión alterna)
- Danielle Brooks es Leota Adebayo
- Freddie Stroma es Adrian Chase / Vigilante
- Jennifer Holland es Emilia Harcourt
- Steve Agee es John Economos
- Robert Patrick es Auggie Smith / White Dragon
- Nhut Le es Judomaster
- Frank Grillo es Rick Flag Sr.
- Tim Meadows es Langston Fleury
- Sol Rodríguez es Sasha Bordeaux
- Michael Rooker es Red St. Wild
- Isabela Merced es Kendra Saunders / Hawkgirl
- Nathan Fillion es Guy Gardner / Green Lantern
- Sean Gunn es Maxwell Lord