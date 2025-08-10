'Peacemaker', temporada 2 presentó su tráiler: John Cena vuelve con su irreverente superhéroe

En los nuevos capítulos, el antihéroe de DC se enfrenta a un mundo alternativo 'perfecto', lo que lo llevará a confrontar su pasado y considerar un cambio definitivo.

"Es como un Capitán América idiota" expresó John Cena sobre Peacemaker. Foto: HBO Max | Foto: HBO Max

Durante su panel en la San Diego Comic-Con (SDCC), HBO Max presentó el tráiler de la segunda temporada de Peacemaker, la serie de DC Studios creada por James Gunn y protagonizada por John Cena. La nueva entrega llegará el jueves 21 de agosto a las 9:00 p. m. con un total de ocho episodios.

Tráiler de 'Peacemaker', temporada 2

¿Qué pasará en la temporada 2 de 'Peacemaker'?

En estos nuevos capítulos, el antihéroe más irreverente del universo DC se topará con un mundo alternativo en el que todo parece perfecto, al menos a primera vista. Este hallazgo lo llevará a confrontar su pasado más oscuro y decidir si está listo para cambiar su destino.

Reparto de 'Peacemaker', temporada 2

Junto a John Cena regresan Danielle Brooks, Jennifer Holland, Freddie Stroma, Steve Agee y Robert Patrick. La producción también suma caras nuevas como Frank Grillo, David Denman, Sol Rodríguez y Tim Meadows.

De asesino a sueldo a héroe, Peacemaker y su gran evolución. Foto: composición / HBO Max

James Gunn escribió los ocho episodios y dirigió tres, incluido el primero. Gunn, Peter Safran y John Cena actúan como productores ejecutivos, mientras que Greg Mottola, Peter Sollett y Althea Jones se encargan de otros capítulos.

Resumen de la temporada 1 de 'Peacemaker'

Tras los eventos de 'The Suicide Squad' (2021), Christopher Smith, alias Peacemaker (John Cena), sobrevive y es reclutado por un equipo secreto del gobierno llamado Proyecto Butterfly. Su misión: detener a una misteriosa invasión extraterrestre en la Tierra.

A lo largo de los ocho episodios, Peacemaker, acompañado por personajes como Leota Adebayo, Emilia Harcourt (Jennifer Holland), John Economos (Steve Agee) y Vigilante (Freddie Stroma), enfrenta no solo a las Butterflies, sino también a sus propios fantasmas del pasado.