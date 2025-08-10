'Peacemaker', temporada 2 presentó su tráiler: John Cena vuelve con su irreverente superhéroe

'Peacemaker', temporada 2 presentó su tráiler: John Cena vuelve con su irreverente superhéroeÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Durante su panel en la San Diego Comic-Con (SDCC), HBO Max presentó el tráiler de la segunda temporada de Peacemaker, la serie de DC Studios creada por James Gunn y protagonizada por John Cena. La nueva entrega llegará el jueves 21 de agosto a las 9:00 p. m. con un total de ocho episodios.
Tráiler de 'Peacemaker', temporada 2
¿Qué pasará en la temporada 2 de 'Peacemaker'?
En estos nuevos capítulos, el antihéroe más irreverente del universo DC se topará con un mundo alternativo en el que todo parece perfecto, al menos a primera vista. Este hallazgo lo llevará a confrontar su pasado más oscuro y decidir si está listo para cambiar su destino.
Reparto de 'Peacemaker', temporada 2
Junto a John Cena regresan Danielle Brooks, Jennifer Holland, Freddie Stroma, Steve Agee y Robert Patrick. La producción también suma caras nuevas como Frank Grillo, David Denman, Sol Rodríguez y Tim Meadows.
James Gunn escribió los ocho episodios y dirigió tres, incluido el primero. Gunn, Peter Safran y John Cena actúan como productores ejecutivos, mientras que Greg Mottola, Peter Sollett y Althea Jones se encargan de otros capítulos.
Resumen de la temporada 1 de 'Peacemaker'
Tras los eventos de 'The Suicide Squad' (2021), Christopher Smith, alias Peacemaker (John Cena), sobrevive y es reclutado por un equipo secreto del gobierno llamado Proyecto Butterfly. Su misión: detener a una misteriosa invasión extraterrestre en la Tierra.
A lo largo de los ocho episodios, Peacemaker, acompañado por personajes como Leota Adebayo, Emilia Harcourt (Jennifer Holland), John Economos (Steve Agee) y Vigilante (Freddie Stroma), enfrenta no solo a las Butterflies, sino también a sus propios fantasmas del pasado.
Entre explosiones, humor irreverente y momentos de acción, la temporada muestra cómo Peacemaker empieza a cuestionar su lema de “alcanzar la paz a cualquier precio”, revelando un lado más vulnerable y humano.