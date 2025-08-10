Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Katty García: El cambio de vida extremo tras desaparecer de la tv: su matrimonio con empresaria en EE.UU.

'Peacemaker', temporada 2 presentó su tráiler: John Cena vuelve con su irreverente superhéroe

En los nuevos capítulos, el antihéroe de DC se enfrenta a un mundo alternativo 'perfecto', lo que lo llevará a confrontar su pasado y considerar un cambio definitivo.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    'Peacemaker', temporada 2 presentó su tráiler: John Cena vuelve con su irreverente superhéroe
    "Es como un Capitán América idiota" expresó John Cena sobre Peacemaker. Foto: HBO Max | Foto: HBO Max
    'Peacemaker', temporada 2 presentó su tráiler: John Cena vuelve con su irreverente superhéroe

    Durante su panel en la San Diego Comic-Con (SDCC), HBO Max presentó el tráiler de la segunda temporada de Peacemaker, la serie de DC Studios creada por James Gunn y protagonizada por John Cena. La nueva entrega llegará el jueves 21 de agosto a las 9:00 p. m. con un total de ocho episodios.

    wapa.pe

    PUEDES VER: Tráiler de “IT: Bienvenidos a Derry”: el terror vuelve con serie sobre oscuro origen de Pennywise

    Tráiler de 'Peacemaker', temporada 2

    ¿Qué pasará en la temporada 2 de 'Peacemaker'?

    En estos nuevos capítulos, el antihéroe más irreverente del universo DC se topará con un mundo alternativo en el que todo parece perfecto, al menos a primera vista. Este hallazgo lo llevará a confrontar su pasado más oscuro y decidir si está listo para cambiar su destino.

    Reparto de 'Peacemaker', temporada 2

    Junto a John Cena regresan Danielle Brooks, Jennifer Holland, Freddie Stroma, Steve Agee y Robert Patrick. La producción también suma caras nuevas como Frank Grillo, David Denman, Sol Rodríguez y Tim Meadows.

    <strong> De asesino a sueldo a héroe, Peacemaker y su gran evolución. Foto: composición / HBO Max</strong>
    De asesino a sueldo a héroe, Peacemaker y su gran evolución. Foto: composición / HBO Max

    James Gunn escribió los ocho episodios y dirigió tres, incluido el primero. Gunn, Peter Safran y John Cena actúan como productores ejecutivos, mientras que Greg Mottola, Peter Sollett y Althea Jones se encargan de otros capítulos.

    Resumen de la temporada 1 de 'Peacemaker'

    Tras los eventos de 'The Suicide Squad' (2021), Christopher Smith, alias Peacemaker (John Cena), sobrevive y es reclutado por un equipo secreto del gobierno llamado Proyecto Butterfly. Su misión: detener a una misteriosa invasión extraterrestre en la Tierra.

    A lo largo de los ocho episodios, Peacemaker, acompañado por personajes como Leota Adebayo, Emilia Harcourt (Jennifer Holland), John Economos (Steve Agee) y Vigilante (Freddie Stroma), enfrenta no solo a las Butterflies, sino también a sus propios fantasmas del pasado.

    Entre explosiones, humor irreverente y momentos de acción, la temporada muestra cómo Peacemaker empieza a cuestionar su lema de “alcanzar la paz a cualquier precio”, revelando un lado más vulnerable y humano.

    SOBRE EL AUTOR:
    'Peacemaker', temporada 2 presentó su tráiler: John Cena vuelve con su irreverente superhéroe
    Flavia Paredes

    Me gusta el cine más que el streaming. Egresada de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Soy parte de GLR desde el 2017 en marcas como La República y Wapa.pe

    Lo último en Wapa

    "Amor a distintas horas", drama chino en SUB ESPAÑOL COMPLETO: LINK para ver el cdrama viral

    "Amor a distintas horas", drama chino en SUB ESPAÑOL COMPLETO: LINK para ver el cdrama viral

    ¿Dónde ver 'Soy un vientre de alquiler de un millonario por error'? LINK oficial de la serie

    "Cobra Kai", temporada 6 parte 2 capitulo 1 COMPLETO: Link para ver serie de "Karate Kid"

    ¿Está en Netflix 'Soy el vientre de alquiler de un millonario por error' COMPLETO? Conoce más sobre la serie4

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    CIRCO ATLANTIKA

    CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

    PRECIO

    S/ 39.00
    Comprar

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

    PRECIO

    S/ 17.90
    Comprar

    CIRCO MONTECARLO

    CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;