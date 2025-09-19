'Camina o muere': Mark Hamill vuelve a cines peruanos con película inspirada en libro de Stephen King

'Camina o muere': Mark Hamill vuelve a cines peruanos con película inspirada en libro de Stephen KingÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Stephen King vuelve al cine con una de sus historias más inquietantes. Se trata de 'Camina o muere' (The Long Walk), la primera novela que escribió y que ahora cobra vida bajo la dirección de Francis Lawrence, conocido por la saga 'Los Juegos del hambre'.
La historia nos lleva a ver a cien jóvenes que deben caminar sin descanso bajo la mirada de un público que los sigue minuto a minuto. Detenerse significa la muerte. Solo uno de ellos podrá sobrevivir. Bajo esta premisa, la película se convierte en una poderosa metáfora sobre la presión social, el límite del cuerpo y la violencia disfrazada de espectáculo.
Reparto de 'Camina o muere'
En el elenco destaca el regreso de Mark Hamill (Luke Skywalker en Star Wars) y Judy Greer (Halloween, Ant-Man), acompañados por talentos emergentes como Roman Griffin Davis (Jojo Rabbit), Charlie Plummer, Ben Wang, Cooper Hoffman y Tut Nyuot.
Con un estilo que mezcla thriller psicológico y distopía juvenil, Camina o muere recuerda a fenómenos como El juego del calamar o Maze Runner, pero con la marca inconfundible de Stephen King: atmósferas densas, tensión que no da tregua y dilemas que incomodan.
La película está pensada para quienes disfrutan del cine de género cargado de adrenalina, pero también, nos da una crítica a esa delgada línea entre entretenimiento y castigo. 'Camina o muere' está disponible en cines peruanos desde el jueves 18 de septiembre.