'Camina o muere': Mark Hamill vuelve a cines peruanos con película inspirada en libro de Stephen King

Stephen King regresa al cine con 'Camina o muere', adaptada por Francis Lawrence. La historia sigue a cien jóvenes que caminan sin parar, o enfrentan la muerte.

    Cooper Hoffman y David Jonsson son los protagonistas de 'The long walk' | Foto: Difusión
    Stephen King vuelve al cine con una de sus historias más inquietantes. Se trata de 'Camina o muere' (The Long Walk), la primera novela que escribió y que ahora cobra vida bajo la dirección de Francis Lawrence, conocido por la saga 'Los Juegos del hambre'.

    La historia nos lleva a ver a cien jóvenes que deben caminar sin descanso bajo la mirada de un público que los sigue minuto a minuto. Detenerse significa la muerte. Solo uno de ellos podrá sobrevivir. Bajo esta premisa, la película se convierte en una poderosa metáfora sobre la presión social, el límite del cuerpo y la violencia disfrazada de espectáculo.

    Reparto de 'Camina o muere'

    En el elenco destaca el regreso de Mark Hamill (Luke Skywalker en Star Wars) y Judy Greer (Halloween, Ant-Man), acompañados por talentos emergentes como Roman Griffin Davis (Jojo Rabbit), Charlie Plummer, Ben Wang, Cooper Hoffman y Tut Nyuot.

    Con un estilo que mezcla thriller psicológico y distopía juvenil, Camina o muere recuerda a fenómenos como El juego del calamar o Maze Runner, pero con la marca inconfundible de Stephen King: atmósferas densas, tensión que no da tregua y dilemas que incomodan.

    La película está pensada para quienes disfrutan del cine de género cargado de adrenalina, pero también, nos da una crítica a esa delgada línea entre entretenimiento y castigo. 'Camina o muere' está disponible en cines peruanos desde el jueves 18 de septiembre.

