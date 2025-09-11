Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Maju Mantilla se pronuncia y ENCARA a Gustavo Salcedo tras ser acusada de infidelidad: "Esta separación es entre tú y yo"

“IT: Bienvenidos a Derry” llega en octubre para robar sustos: todo sobre la nueva serie de terror de HBO Max

Ambientada en el universo de Stephen King, la trama de HBO Max explorará los orígenes del terror en Derry y cómo iniciaron los crímenes de Pennywise, el icónico payaso.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    “IT: Bienvenidos a Derry” llega en octubre para robar sustos: todo sobre la nueva serie de terror de HBO Max
    “IT: Bienvenidos a Derry” llega en octubre a HBO Max para gusto de los fans del terror | Foto: HBO Max
    “IT: Bienvenidos a Derry” llega en octubre para robar sustos: todo sobre la nueva serie de terror de HBO Max

    La pesadilla regresa al pueblo donde todo comenzó. Se confirmó que la nueva producción original, “IT: Bienvenidos a Derry”, se estrenará el domingo 26 de octubre a través de HBO y HBO Max, justo a tiempo para Halloween.

    wapa.pe

    PUEDES VER: 'El Conjuro 4' está inspirado en hechos reales: Conoce el inquietante caso de los Smurl en EE. UU.

    ¿De qué trata “IT: Bienvenidos a Derry”?

    La historia se ambienta en el universo creado por Stephen King y servirá como una precuela de las películas “IT” (2017) y “IT: Capítulo Dos” (2019) dirigidas por Andy Muschietti. La trama explorará los orígenes del mal que acecha en Derry, revelando cómo la ciudad quedó marcada para siempre por la presencia del aterrador Pennywise.

    El elenco confirmado de “IT: Bienvenidos a Derry”

    La serie reúne a un grupo de actores reconocidos de cine y televisión:

    • Bill Skarsgård (quien retoma su papel como Pennywise)
    • Taylour Paige
    • Jovan Adepo
    • Chris Chalk
    • James Remar
    • Stephen Rider
    • Madeleine Stowe
    • Rudy Mancuso

    ¿Cómo se relaciona “IT: Bienvenidos a Derry” con las películas de IT?

    “Bienvenidos a Derry” expandirá el universo presentado en la saga de Muschietti. La producción promete mostrar los primeros ciclos de terror de Pennywise y cómo sus ataques moldearon la historia de la ciudad antes de los sucesos narrados en las cintas protagonizadas por los niños del Club de los Perdedores.

    Producción y estrenos

    El proyecto está desarrollado por Andy Muschietti, Barbara Muschietti y Jason Fuchs, quienes también actúan como productores ejecutivos. Fuchs comparte el rol de showrunner con Brad Caleb Kane, mientras que Muschietti dirige varios de los episodios.

    El primer capítulo llegará el 26 de octubre y cada domingo se lanzará un nuevo episodio en HBO y HBO Max.

    SOBRE EL AUTOR:
    “IT: Bienvenidos a Derry” llega en octubre para robar sustos: todo sobre la nueva serie de terror de HBO Max
    Redacción Wapa

    Revisa todas las noticias escritas por el staff de periodistas y redactores de Wapa. Lee las últimas noticias de los principales redactores de Espectáculos y TV, Ocio, Moda y Belleza, Actualidad y más.

    Lo último en Wapa

    Tráiler de “IT: Bienvenidos a Derry”: el terror vuelve con serie sobre oscuro origen de Pennywise

    'El regreso de su majestad' en español latino completo: ¿En qué streaming ver el cdrama?

    'Phineas y Ferb', temporada 5 capítulo 1 en español latino: ¿Dónde ver estreno de la serie animada?

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Mamá Criolla

    Bocaditos Dulces o Salados (50-100-200-300) en Mamá criolla ¡tartaletas, alfajores y más!

    PRECIO

    S/ 79.90
    Comprar

    Marco aldany - Pueblo Libre

    Corte de cabello para dama + lavado + masaje capilar + aplicación aldany

    PRECIO

    S/ 33.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;