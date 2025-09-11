“IT: Bienvenidos a Derry” llega en octubre para robar sustos: todo sobre la nueva serie de terror de HBO Max

“IT: Bienvenidos a Derry” llega en octubre para robar sustos: todo sobre la nueva serie de terror de HBO MaxÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
La pesadilla regresa al pueblo donde todo comenzó. Se confirmó que la nueva producción original, “IT: Bienvenidos a Derry”, se estrenará el domingo 26 de octubre a través de HBO y HBO Max, justo a tiempo para Halloween.
¿De qué trata “IT: Bienvenidos a Derry”?
La historia se ambienta en el universo creado por Stephen King y servirá como una precuela de las películas “IT” (2017) y “IT: Capítulo Dos” (2019) dirigidas por Andy Muschietti. La trama explorará los orígenes del mal que acecha en Derry, revelando cómo la ciudad quedó marcada para siempre por la presencia del aterrador Pennywise.
El elenco confirmado de “IT: Bienvenidos a Derry”
La serie reúne a un grupo de actores reconocidos de cine y televisión:
- Bill Skarsgård (quien retoma su papel como Pennywise)
- Taylour Paige
- Jovan Adepo
- Chris Chalk
- James Remar
- Stephen Rider
- Madeleine Stowe
- Rudy Mancuso
¿Cómo se relaciona “IT: Bienvenidos a Derry” con las películas de IT?
“Bienvenidos a Derry” expandirá el universo presentado en la saga de Muschietti. La producción promete mostrar los primeros ciclos de terror de Pennywise y cómo sus ataques moldearon la historia de la ciudad antes de los sucesos narrados en las cintas protagonizadas por los niños del Club de los Perdedores.
Producción y estrenos
El proyecto está desarrollado por Andy Muschietti, Barbara Muschietti y Jason Fuchs, quienes también actúan como productores ejecutivos. Fuchs comparte el rol de showrunner con Brad Caleb Kane, mientras que Muschietti dirige varios de los episodios.
El primer capítulo llegará el 26 de octubre y cada domingo se lanzará un nuevo episodio en HBO y HBO Max.