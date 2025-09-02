'El Conjuro 4' está inspirado en hechos reales: Conoce el inquietante caso de los Smurl en EE. UU.

'The Conjuring' sigue generando escalofríos al inspirarse en casos reales de Ed y Lorraine Warren, y su nueva entrega, 'El Conjuro: últimos ritos' , promete más terror.

'El Conjuro 4' está lista para llegar a las salar de cines. Entrega cerrará la saga de los Warren | Composición El Popular | Difusión

'El Conjuro 4' está lista para llegar a las salar de cines. Entrega cerrará la saga de los Warren | Composición El Popular | Difusión

Una de las razones por las que la saga 'The Conjuring' sigue causando escalofríos en todo el mundo es que sus películas se inspiran en historias reales investigados por Ed y Lorraine Warren. La mezcla de terror y realidad convierte cada cinta en una experiencia aún más inquietante y 'El conjuro 4' no está alejada de esto.

La nueva entrega, titulada “El Conjuro: últimos ritos”, se estrena este viernes 5 de septiembre y promete ser una de las más intensas de la saga, ya que revive uno de los casos de fantasmas más impactantes que los Warren investigaron en toda su trayectoria.

¿En qué historia real está inspirada 'El Conjuro 4'?

En West Pittston, Pennsylvania, se encuentra la casa donde vivió la familia Smurl. Construida en 1910 sobre antiguas minas de carbón, parecía un hogar común, pero en 1970 comenzó a convertirse en escenario de uno de los episodios paranormales más recordados de Estados Unidos.

Con el paso del tiempo, la familia reportó ser testigos de golpes en las paredes, ruidos y olores sin explicación. Sin embargo, con el paso de los años, los fenómenos escalaron hasta convertirse en agresiones físicas y psicológicas contra cada miembro del hogar.

En 1986, acudieron a los renombrados investigadores de lo paranormal Ed y Lorraine Warren, quienes aseguraron enfrentarse a presencias oscuras de enorme fuerza. Pese a realizar varios exorcismos, el caso no estuvo exento de polémica: vecinos acusaron a los Smurl de inventar la historia.