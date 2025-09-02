Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Temblor en Perú hoy, 2 de setiembre: horario y epicentro del último sismo, según IGP

'El Conjuro 4' está inspirado en hechos reales: Conoce el inquietante caso de los Smurl en EE. UU.

'The Conjuring' sigue generando escalofríos al inspirarse en casos reales de Ed y Lorraine Warren, y su nueva entrega, 'El Conjuro: últimos ritos', promete más terror.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    'El Conjuro 4' está inspirado en hechos reales: Conoce el inquietante caso de los Smurl en EE. UU.
    'El Conjuro 4' está lista para llegar a las salar de cines. Entrega cerrará la saga de los Warren | Composición El Popular | Difusión
    'El Conjuro 4' está inspirado en hechos reales: Conoce el inquietante caso de los Smurl en EE. UU.

    Una de las razones por las que la saga 'The Conjuring' sigue causando escalofríos en todo el mundo es que sus películas se inspiran en historias reales investigados por Ed y Lorraine Warren. La mezcla de terror y realidad convierte cada cinta en una experiencia aún más inquietante y 'El conjuro 4' no está alejada de esto.

    wapa.pe

    PUEDES VER: Peacemaker, temporada 2 capítulo 1 en español latino: LINK para ver estreno con John Cena

    La nueva entrega, titulada “El Conjuro: últimos ritos”, se estrena este viernes 5 de septiembre y promete ser una de las más intensas de la saga, ya que revive uno de los casos de fantasmas más impactantes que los Warren investigaron en toda su trayectoria.

    ¿En qué historia real está inspirada 'El Conjuro 4'?

    En West Pittston, Pennsylvania, se encuentra la casa donde vivió la familia Smurl. Construida en 1910 sobre antiguas minas de carbón, parecía un hogar común, pero en 1970 comenzó a convertirse en escenario de uno de los episodios paranormales más recordados de Estados Unidos.

    Con el paso del tiempo, la familia reportó ser testigos de golpes en las paredes, ruidos y olores sin explicación. Sin embargo, con el paso de los años, los fenómenos escalaron hasta convertirse en agresiones físicas y psicológicas contra cada miembro del hogar.

    En 1986, acudieron a los renombrados investigadores de lo paranormal Ed y Lorraine Warren, quienes aseguraron enfrentarse a presencias oscuras de enorme fuerza. Pese a realizar varios exorcismos, el caso no estuvo exento de polémica: vecinos acusaron a los Smurl de inventar la historia.

    A pesar de las dudas, el relato se convirtió en uno de los más comentados en la carrera de los Warren y, décadas después, en la inspiración de la saga cinematográfica 'El Conjuro'.

    SOBRE EL AUTOR:
    'El Conjuro 4' está inspirado en hechos reales: Conoce el inquietante caso de los Smurl en EE. UU.
    Flavia Paredes

    Me gusta el cine más que el streaming. Egresada de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Soy parte de GLR desde el 2017 en marcas como La República y Wapa.pe

    Lo último en Wapa

    HBO revela primera foto de los Weasley para nueva serie de Harry Potter: Conoce a Ron, Fred, George, Percy y Ginny

    ¡Hogwarts está de vuelta! HBO y Warner alistan maratón de Harry Potter para deleite de los fans

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    B - Factory Lent

    Monturas Importadas de Lentes de Metal o Carey + Resina UV + Examen Visual y Más

    PRECIO

    S/ 39.90
    Comprar

    Stetik Laser

    Láser CO2 fraccionado para retirar 5 lunares

    PRECIO

    S/ 37.80
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;