“Dollhouse: Muñeca Maldita” llega a los cines peruanos

El horror japonés aterriza en cines nacionales con DOLLHOUSE: MUÑECA MALDITA que se estrena en Perú, el primer país en Latinoamérica en el que se proyectará, a partir del jueves 2 de octubre del 2025. La cinta, dirigida por Shinobu Yaguchi y protagonizada por Masami Nagasawa y Koji Seto, se convirtió en un fenómeno en Japón tras su estreno llevando a más de un millón de personas a las salas.
La historia sigue a Yoshie, una madre que enfrenta la trágica pérdida de su hija y encuentra consuelo en una muñeca misteriosa comprada en un mercado de antigüedades. Parecida a su pequeña fallecida, la muñeca Aya se convierte en objeto de obsesión despertando un intenso vínculo como si se tratara de un demonio aferrándose a su presa. El film explora el duelo y la fragilidad emocional a través de un relato inquietante.
Siguiendo la línea de clásicos del j-horror como El Aro, Ju-on The Grudge y Audition, en DOLLHOUSE: MUÑECA MALDITA el miedo aquí acecha a plena luz del día. Quien se roba toda la atención es Aya, una muñeca poseída que da escalofríos por el solo hecho de aparecer en pantalla. No solo da susto: mientras más la ves, más se siente que hay una oscura carga detrás de esta.
El reparto lo completan Tetsushi Tanaka y Ken Yasuda, en una producción que mezcla suspenso psicológico con elementos sobrenaturales, consolidando al género japonés como uno de los más escalofriantes del mundo. Con una duración de 109 minutos, la película estará disponible en versiones dobladas y subtituladas. Calificada como “el terror asiático del año”, "Dollhouse: Muñeca Maldita" promete ser una de las apuestas más fuertes para la temporada de Halloween. Desde su éxito en taquilla japonesa hasta su llegada a Latinoamérica, la cinta se presenta como un imperdible para los amantes del horror que buscan emociones intensas y noches sin dormir.