“Dollhouse: Muñeca Maldita” llega a los cines peruanos

El horror japonés aterriza en cines nacionales con DOLLHOUSE: MUÑECA MALDITA que se estrena en Perú, el primer país en Latinoamérica en el que se proyectará, a partir del jueves 2 de octubre del 2025. La cinta, dirigida por Shinobu Yaguchi y protagonizada por Masami Nagasawa y Koji Seto, se convirtió en un fenómeno en Japón tras su estreno llevando a más de un millón de personas a las salas.

La historia sigue a Yoshie, una madre que enfrenta la trágica pérdida de su hija y encuentra consuelo en una muñeca misteriosa comprada en un mercado de antigüedades. Parecida a su pequeña fallecida, la muñeca Aya se convierte en objeto de obsesión despertando un intenso vínculo como si se tratara de un demonio aferrándose a su presa. El film explora el duelo y la fragilidad emocional a través de un relato inquietante.

Siguiendo la línea de clásicos del j-horror como El Aro, Ju-on The Grudge y Audition, en DOLLHOUSE: MUÑECA MALDITA el miedo aquí acecha a plena luz del día. Quien se roba toda la atención es Aya, una muñeca poseída que da escalofríos por el solo hecho de aparecer en pantalla. No solo da susto: mientras más la ves, más se siente que hay una oscura carga detrás de esta.