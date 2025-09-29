Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Cri Cri manda mensaje de perdón a Jefferson Farfán, pero su mamá lanza letal amenaza

Micaela Prada, actriz y productora peruana, consolida su carrera en Londres

La actriz ha participado en proyectos como “Folklórica”, “The Wolves”, “Mumper The Time Travelling Dog” y “A Drag Is Born”.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Micaela Prada, actriz y productora peruana, consolida su carrera en Londres
    Su trayectoria refleja una formación global, dedicación profesional y un profundo compromiso con la narrativa.
    Micaela Prada, actriz y productora peruana, consolida su carrera en Londres

    La actriz y productora peruana Micaela Prada ha logrado posicionarse en la escena teatral londinense gracias a esa doble faceta tanto en interpretación como en liderazgo en producción. Su disciplina y visión artística la han llevado a destacar tanto en el escenario como tras bambalinas, participando en proyectos como “The Wolves”, de la Compañía Minotaur; “Mumper The Time Travelling Dog”, y en el Festival Fringe de Edimburgo como parte del equipo de producción de “A Drag Is Born”.

    wapa.pe

    LEE MÁS: 'Los extraños: capítulo 2' llega a cines peruano con más terror y suspenso: fecha de estreno y más

    Uno de sus principales logros recientes fue “Folklórica”, puesta dirigida por Jade Alvara y presentada en el Teatro Drayton Arms. La obra exploró la vida de mujeres latinas inmigrantes durante la Revolución Industrial, combinando danza folclórica mexicana y cumbia en su narrativa. Micaela Prada asumió un papel protagónico y de producción. En ella, el público descubre a una artista cuya trayectoria refleja una formación global, dedicación profesional y un profundo compromiso con la narrativa.

    Su trayectoria artística comenzó en Lima a los 15 años, produciendo teatro con compañías como ED Producciones, Playbill Asociación Cultural. Posteriormente se formó en Arte Dramático en la Universidad de East Anglia y en teatro musical en la Escuela D’Art, bajo la dirección de Henry Gurmendi, complementando con estudios en Perú, Estados Unidos y el Reino Unido junto a referentes como Luis Salgado, Fernando Luque, Paul Tabone y Diego Urcia.

    Ya en Inglaterra, Micaela identificó la necesidad de una estructura que ayudara a sostener y proyectar carreras actorales en el mercado internacional. Así co-creó ArtPlus junto a su madre, Jenny Prada, plataforma que fortalece su propio trabajo y el de otros artistas en la escena global.

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: “Task”: intriga, misterio y giros inesperados en la nueva apuesta de HBO Max junto a Mark Ruffalo

    “Cuando era niña, vi el video del musical “Cats” y, aunque no estaba en mi idioma, quedé impactada y fascinada por esos gatos que cantaban. Desde ese momento supe que quería dedicarme al teatro”, recuerda al precisar que al inicio de su carrera colaboró con ED Producciones en montajes como: “Fiebre de sábado por la noche” y “La era del rock”. Más adelante participé en “Supertormenta” (Asociación Cultural 10 Talentos) y en “Japan, el musical” (Playbill Asociación Cultural). Micaela Prada ha mantenido un compromiso con el arte como memoria cultural y herramienta de justicia social. Hoy, su trabajo la consolida como una de las voces emergentes del teatro latino en Londres.

    SOBRE EL AUTOR:
    Micaela Prada, actriz y productora peruana, consolida su carrera en Londres
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    "Al fondo hay sitio" 2025 ESTRENO [EN VIVO]: Link para ver online y gratis la serie peruana

    'Culpa mia: Londres', película completa en español latino: Link para ver la película online

    Así lucía Tino Heredia, el novio de Mónica Santa María de Nubeluz que desapareció

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cuponidad Productos

    Juego de cuchillos marca OSTER modelo Santoku . INCLUYE DELIVERY!

    PRECIO

    S/ 46.90
    Comprar

    Benya Spa

    Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

    PRECIO

    S/ 14.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;