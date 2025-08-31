¡Hogwarts está de vuelta! HBO y Warner alistan maratón de Harry Potter para deleite de los fans

Cada 1 de septiembre, millones de fans de Harry Potter celebran el Día de Regreso a Hogwarts , reviviendo la magia desde la Plataforma 9¾. Este año, Warner alista programación especial.

Cada 1 de septiembre, millones de seguidores de Harry Potter alrededor del mundo reviven la magia del viaje en el Expreso de Hogwarts desde la Plataforma 9¾. Este año, HBO, HBO Max y Warner Channel han preparado una programación especial para conmemorar esta fecha que ya se ha convertido en tradición entre los fans.

El fin de semana previo será un festín para los fanáticos. Warner Channel emitirá maratones con todas las películas de la saga los días 30 y 31 de agosto, iniciando el recorrido desde 'Harry Potter y la Piedra Filosofa'l hasta 'El Prisionero de Azkaban'.

La magia no se detiene ahí: el 1 de septiembre, HBO Family transmitirá las ocho películas desde tempranas horas de la mañana (6.00 a. m. en México y 9.00 a. m. en el resto de Latinoamérica). Además, en HBO Max ya está disponible toda la colección junto con contenido especial inspirado en el universo creado por J.K. Rowling.

Descuentos en videojuegos de Harry Potter

Para quienes prefieren vivir la magia desde casa, varios títulos de la franquicia están disponibles con descuentos de hasta 80%. Entre ellos destacan Hogwarts Legacy, que permite explorar el castillo en un mundo abierto; LEGO Harry Potter Collection, que combina humor y aventura; y Quidditch Champions, que revive la emoción del deporte favorito de los magos.