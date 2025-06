“Rick and Morty 8x02" llega a Adult Swim/HBO Max el 8 de junio de 2025 a las 11:00 p. m. en Estados Unidos. Si estás en Perú podrás ver la serie a las 9.00 p.m.

Bajo el nombre de 'The Rick, The Mort & The Ugly', la película se ambienta en el salvaje oeste. Aquí, los protagonistas se encuentran con numerosas variantes de Morty con temática del Oeste, incluyendo versiones buenas, malas y feas.