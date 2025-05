Ver Rick y Morty, temporada 8 capítulo 2: fecha y hora de estreno de la serie en HBO Max

"Rick y Morty" regresó con su octava temporada, y el episodio de estreno, titulado “Summer of all fears”, dejó a los fanáticos con las ganas de ver más. En este capítulo, Rick decide castigar a sus nietos, Morty y Summer, por no devolverle su cargador de teléfono, atrapándolos en una simulación tipo Matrix durante 17 años. Si no te quieres perder el estreno del segundo episodio de la serie.