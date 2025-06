"Rick y Morty", temporada 8 capítulo 3: fecha y hora de estreno de la serie en HBO Max

La temporada 8 de "Rick y Morty" sigue sorprendiendo a sus fans. Este domingo 8 de junio llega el capítulo 3, titulado "The Rick, The Mort & The Ugly", y promete revivir una trama que marcó a la serie: la reconstrucción de la famosa Ciudadela de Ricks. Si eres fanático de esta serie animada de ciencia ficción y humor negro, aquí te contamos todo lo que debes saber sobre el nuevo episodio.